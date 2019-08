Beppe Grillo contro Salvini/ Video, imita Bossi e attacca: “Ha pugnalato l’Italia”

Beppe Grillo torna al centro del M5s nei giorni della crisi di Governo: dopo l’incontro di ieri con i vertici pentastellati – con i grillini che hanno definito Salvini ‘inaffidabile’ – il comico genovese ha pubblicato un video in cui attacca frontalmente il leader della Lega. Il fondatore del Movimento ha indossato un “faccione” con le sue sembianze e, dopo le ilarità di rito, ha spiegato: «Il momento è magico, strano, tragico, qualsiasi aggettivo che possiamo usare è la somma di una pugnalata in agosto al popolo italiano, è una cosa che ha sconvolto ma non più di tanto». Dopo aver chiuso alle possibili elezioni anticipate, aprendo di fatto ad un’intesa tra M5s e Partito Democratico, Grillo ha messo nel mirino Salvini, ritenuto il principale responsabile della caduta dell’esecutivo gialloverde…

BEPPE GRILLO IMITA BOSSI E ATTACCA SALVINI: IL VIDEO

Beppe Grillo ha poi aggiunto nel video pubblicato sulla sua pagina Youtube: «Ho incontrato i ragazzi, i miei amici, e vedo che stanno assorbendo bene tutta la situazione: sono molto soddisfatto. Io non entro nel merito della cosa perché non è mio compito, io come fondatore del Movimento posso parlare con il fondatore della Lega. Ho sentito Bossi e gli ho chiesto di Salvini», scandendo una serie di insulti e classici ‘vaffa’ facendo il verso al ‘Senatur’. «Ho parlato un po’ con lui e mi ha rasserenato sul giudizio…», spiega il comico di Genova. E non è il primo episodio che vede Grillo criticare aspramente l’attuale ministro dell’Interno: appena tre mesi fa, affermò che «avrebbe mandato Salvini a lavorare a calci nel culo». Clima abbastanza teso, insomma…





