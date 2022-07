Beppe Severgnini “Scarlett Johansson? Ho cenato con lei e…”/ Svelato retroscena…

Beppe Severgnini e la passione sfrenata per una nota attrice americana, di chi si tratta?

Beppe Severgnini ha una passione sfrenata per una famosa attrice americana. Il giornalista ha rivelato un retroscena inedito al Corriere della Sera che riguarda il suo incontro con Scarlett Johansson. Il loro primo incontro è avvenuto in Francia. A Severgnini era stato proposto di realizzare un’intervista di copertina per il Settimanale 7. Beppe era corso subito in aeroporto anche perché l’occasione era per lui troppo ghiotta. Si sarebbe trattato di un incontro privato e non di un junket in cui l’attore e il regista stanno seduti allo stesso posto per rispondere alle domande che gli vengono rivolte. Arrivato sul posto, Beppe Severgnini fu accolto da alcuni colleghi che però gli smontarono l’immagine dell’attrice. Beppe infatti ha confidato: “I colleghi entravano nella stanza dell’attrice e uscivano poco dopo, quasi mai entusiasti. C’era anche un’italiana che conoscevo. Mi ha visto e ha detto: «Buona fortuna. Simpatica come una cicca nei capelli, la ragazza». «Cicca», in Lombardia, vuol dire gomma, chewing-gum. Quindi avete capito: non simpaticissima, la giovane Johansson, secondo la collega”.

Anna Pettinelli e Veronica Peparini: addio ad Amici 2022?/ Reazioni "Nuovi stimoli…"

Beppe però non si è lasciato condizionare troppo dal giudizio della collega anche perché essendo un fan di Scarlett si era preparato perfettamente per l’intervista. Beppe Severgnini racconta le prime impressioni: “Scarlett era più piccola di quanto immaginassi. Uno e sessanta scarso. Stava seduta sul divano, le scarpe sul tappeto, le gambe raccolte sotto la gonna a fiori. Le ho chiesto, come prima cosa: possiamo metterci vicino alla finestra? Il mio iPhone è scarico, e mi serve per registrare l’intervista — ho bisogno di una presa di corrente, e c’è solo lì. Mi ha guardato e ho capito, con la rassegnazione degli imputati e degli innamorati, che il destino del nostro incontro si sarebbe deciso nei successivi dieci secondi. Ne sono bastati cinque. Ha sorriso, si è alzata, si è spostata. «Cosa faremmo senza i vecchi, buoni iPhone?», ha scherzato”, ha raccontato il giornalista.

Ascolti tv domenica 24 luglio 2022/ Vince il film "Mi chiamo Francesco Totti"

Beppe Severgnini e l’incontro con Scarlett Johansson: “Si è avvicinata e…”

Beppe Severgnini a cena con Scarlett Johansson. Il giornalista ha raccontato al Corriere della Sera di essersi trovato seduto accanto all’attrice durante una cena organizzata per il film. Fu proprio Scarlett a chiedergli di sedersi accanto a lei. Beppe non se lo fece ripetere due volte e a quel punto rivolse una domanda all’attrice: “Salutandola, le ho chiesto: cosa le ha sussurrato Bill Murray, alla fine di Lost in Translation? Si è avvicinata e me l’ha detto. «Ma non lo racconti in giro!», ha concluso ridendo. Scarlett, tranquilla: sarò una mummia. L’età, ormai, è quella”.

Alessia Marcuzzi, "Elodie è più gnocca di te"/ La conduttrice asfalta l'hater...

Scarlett Johansson rimase così colpita dall’incontro con Severgnini che a distanza di tempo fece contattare il giornalista dalla sua agenzia: “Qualche mese dopo la pubblicazione dell’intervista, nella primavera 2011, ricevo una telefonata dall’agenzia di Scarlett Johansson. «C’è un grosso evento a Shanghai. Scarlett ha la possibilità di invitare due giornalisti, un americano e un europeo. E ha fatto il suo nome. Ha un bel ricordo del vostro incontro». Deglutisco, rispondo. «Anch’io ho un bel ricordo: insieme a quella con Bruce Springsteen, l’intervista più bella della mia carriera. Ma dovete sapere che, tra qualche mese, festeggio le nozze d’argento. E dove abbiamo prenotato il viaggio dell’anniversario? A Shanghai. Se lo annullo, per andare nella stessa città con Scarlett Johansson, anche il mio solidissimo matrimonio potrebbe vacillare». L’agente ride, rido anch’io”, ha raccontato Beppe Severgnini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA