Berardi rimane al Sassuolo?/ Rombola: “Viola ottima piazza, ma lui..”(esclusiva)

Domenico Berardi potrebbe essere uno dei calciatori più richiesti nella prossima sessione di calciomercato. Il giocatore del Sassuolo, che veste la maglia neroverde dal luglio del 2014 e che sulla carta ha un contratto in vigore con la società emiliana fino al 2024, pure potrebbe presto diventare il nome più caldo del mercato italiano, vista la stagione eccezionale di cui si è reso protagonista. I numeri sono davvero eccellenti: quest’anno in serie A l’attaccante di Cariati Marina ha messo da parte 23 presenze in campo, dove finora ha segnato ben 13 gol e assicurato sette assist vincenti al suo club. Prestazioni di peso, che gli valgono in ottica calciomercato l’interessamento di alcune big della Serie A come Inter, Roma e Juventus e quello più concreto della Fiorentina, pronta a bussare alla porta del Sassuolo per il cartellino dell’attaccante. Per la gioia dei tifosi neroverdi però al momento, la cosa più probabile però è che Berardi rimanga al Sassuolo, almeno per qualche altra stagione: ma col calciomercato non si può mai dire fino in fondo. Per scoprire se Berardi rimarrà al Sassuolo o meno, abbiamo sentito l’operatore di mercato Antonio Rombola: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Berardi resterà al Sassuolo anche la prossima stagione? Credo proprio di sì, perchè al Sassuolo ha trovato la sua dimensione completa e si sta realizzando fino in fondo nella sua carriera di calciatore. Quest’anno nella formazione emiliana ha giocato molto bene ed è stata finora la sua stagione migliore.

Fiorentina su Berardi? Firenze potrebbe essere un palcoscenico ideale per Berardi. E’ una società che dovrebbe investire molto come vorrebbe anche Comisso il suo presidente. Una squadra di media fascia ideale per un giocatore come Berardi che potrebbe trovare anche qui una sua dimensione ideale.

Un ingaggio quindi possibile da parte della Fiorentina… Dipenderà anche dai prossimi sviluppi di mercato se per esempio Chiesa partirà. Anche se io resto del parere che Berardi resterà al Sassuolo!

In quale big del calcio italiano potrebbe finire il centravanti del Sassuolo? In questo momento non penso che possa succedere. E’ vero Berardi è ancora molto giovane, ma dovrebbe fare quel salto di qualità che gli è sempre mancato negli ultimi anni per giocare in una big.

Barcellona o qualche altro top club prossima sua squadra, pare che la società catalana l’avesse cercato all’inizio dell’anno… No lo escludo Berardi non può andare in squadre come il Barcellona o in top club europei, non ha la qualità tecnica per arrivare a giocare attualmente in squadre di questo genere.

Un giudizio tecnico su Berardi invece. E’ un centravanti completo, che è cresciuto molto questa stagione. De Zerbi ha saputo lavorare molto bene su di lui e l’ha fatto crescere molto. Il suo limite si può dire che è caratteriale. Berardi infatti è un bravissimo ragazzo ma è molto introverso e questo non è un vantaggio per lui.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA