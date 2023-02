Berlino, serie tv Netflix spin-off Casa di Carta/ Video, ecco il primo teaser trailer

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer della serie tv Berlino, spin-off de La Casa di Carta. Come facilmente intuibile il nuovo telefilm della piattaforma di streaming americana vedrà come protagonista il ladro Berlino, interpretato da Pedro Alonso, e pronto a pianificare la sua prossima rapina. Esther Martinez Lobato e Alex Pina, i due showrunner della serie, in occasione della presentazione dello show hanno commentato così la scelta di dedicare un intero progetto al famoso ladro spagnolo: “Il personaggio di Berlino è quello con la personalità più frizzante per collocarlo in un altro universo. Ci è piaciuta l’idea di presentare una nuova gang insieme a Berlino in uno stato emotivo completamente diverso”.

In Berlino ritroveremo ovviamente il noto attore spagnolo, ma anche una serie di attori mai visti prima ne La Casa di Carta, a cominciare da Michelle Jenner, che reciterà nel ruolo di Keita, una vera e propria autorità nel campo dell’ingegneria elettronica. Spazio poi a Tristán Ulloa che invece sarà Damian, professore filantropo e braccio destro di Berlino. Begona Vargas sarà Cameron, kamikaze spericolata, mentre Julio Peña Fernández vestirà i panni di Roi, seguace di Berlino. Infine spazio a Joel Sánchez, che reciterà nel ruolo di Bruce, il vero e proprio “action man” del gruppo.

NETFLIX, SERIE TV BERLINO: 8 GLI EPISODI

Come facilmente intuibile, la serie tv di Netflix sarà incentrata sulle gesta di questo gruppo di ladri pronti a portare a termine un nuovo grande colpo.

Le riprese sono scattate lo scorso autunno 2022, precisamente ad ottobre, e la serie tv sarà composta da 8 episodi diretti da Albert Pintó, David Barrocal e Geoffrey Cowper. La sceneggiatura è stata invece affidata a David Oliva, Esther Martínez Lobato, Álex Pina e dallo stesso David Berrocal. Le riprese sono state realizzate a Parigi e Madrid: la serie tv di Berlino sarà disponibile dal prossimo dicembre.

