You People, il film Netflix fra razzismo e commedia/ Video, Eddie Murphy è strepitoso

E’ disponibile dalla giornata di ieri, venerdì 27 gennaio 2023, su Netflix, il film You Play. Si tratta della prima pellicola esclusiva della nota piattaforma streaming per l’anno da poco iniziato, e vede come protagonista il mitico Eddie Murphy, attore amatissimo e divenuto famoso negli anni per commedie come Beverly Hills Cop, il Dottor Dolittle e molte altre. Il film è stato scritto e prodotto da Jonah Hill con Kenya Barris al debutta dietro la cinepresa.

Il protagonista del film è lo stesso Jonah Hill coinvolto in una storia d’amore con Lauren London, mentre il simpatico Eddie Murphy interpreta il ruolo di padre dello stesso ragazzo. You People, come sottolinea anche il portale di Tv Sorrisi e Canzoni, è una commedia romantica in quanto racconta una storia d’amore ma anche e soprattutto le difficoltà della coppia con le rispettive famiglie, problemi che spesso e volentieri si trovano a dover affrontare quotidianamente diversi innamorati. Si tratta di una sorta di rivisitazione del classico “Indovina chi viene a cena?”, e sta attirando un grande interesse del pubblico, in cerca di un film con cui passare due ore di spensieratezza in queste fredde giornate di gennaio.

YOU POEPLE, FILM NETFLIX: NON SOLO EDDIE MURPHY, ECCO IL CAST

You People vede al centro della trama due millennial residenti a Los Angeles che si innamorano e decidono quindi di sposarsi, ma dovranno affrontare le differenze sociali delle rispettive famiglie. Non mancheranno ovviamente colpi di scena e momenti davvero divertenti, ma non vi anticipiamo nulla per noi spoilerarvi la visione del film nel caso in cui non l’aveste ancora visto.

Oltre ai sopracitati Jonah Hill e Lauren London che interpretano i protagonisti Ezra Cohen e Amira Mohammed, e al grande Eddie Murphy nel ruolo del papà di Ezra, troviamo David Duchovny (padre di Amira), e anche Julia Louis-Dreyfus e Nia Long. Prima di congedarci, vi ricordiamo che il film You People è visibile in esclusiva su Netflix, di seguito il trailer in italiano della pellicola.

