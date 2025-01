Bernardo Cherubini ancora innamorato di Amanda al Grande Fratello 2024: le sue parole

Nella casa del Grande Fratello il rapporto tra i due fratelli d’arte continua a tenere banco e incuriosire i telespettatori del reality di Canale Cinque, Bernardo Cherubini e Amanda Lecciso, che sembravano essersi avvicinati ma probabilmente si è trattata solo di una grande illusione per il fratello di Jovanotti. Bernardo Cherubini ha ammesso che Amanda non sarebbe stata troppo chiara con lui e per questo si è rammaricato, dopo che nelle scorse ore il concorrente ha tentato di baciare a tradimento la compagna di gioco nel reality.

Un gesto che ha fatto allontanare ancora di più Amanda Lecciso, intanto nelle scorse ore è andato in scena un nuovo confronto tra i due: “Qua non si è creato niente, non ho 8 anni che corro dietro, ci vuole tempo anche per i colpi di fulmine e per il niente, perché per capire che è niente ci vuole appunto tempo” le parole del gieffino nella casa del Grande Fratello 2024.

Grande Fratello 2024, lo sfogo di Amanda Lecciso su Bernardo Cherubini: “Cosa mi ha detto”

Poco più tardi, dopo il confronto tra Amanda Lecciso e Bernardo Cherubini, nella casa del Grande Fratello 2024 è andato in scena un nuovo faccia a faccia, questa volta con Javier Martinez, con il quale si è sfogato dopo aver ascoltato le parole del fratello di Jovanotti.

“Ha detto che sono insensibile” ha detto con rammarico Amanda Lecciso sfogandosi dopo aver ascoltato le parole di Bernardo Cherubini che è rimasto deluso dal rifiuto della compagna di gioco. Difficile dunque che possa nascere qualche possibilità di vedere il rapporto evoluto tra i fratelli d’arte nella casa del Grande Fratello 2024.

