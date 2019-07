BERRETTINI FEDERER/ Diretta streaming video e risultato live (Wimbledon 2019)

Berrettini contro Federer: è questa la sfida “da sogno” per l’Italia tennistica agli ottavi di finale di Wimbledon 2019. Un regalo che il tennista romano ha fatto a tutti gli appassionati ma soprattutto a se stesso, venendo a capo di una lotta per certi versi epica contro l’argentino Diego Schwartzman nel match di terzo turno che lo ha visto imporsi per 6 giochi a 3 nel quinto e decisivo set dopo 4 ore e 23 minuti di battaglia. Un match, quello portato a casa dal giovane tennista azzurro, che per diverso tempo è sembrato destinato al sudamericano: soltanto i nervi saldi di Berrettini, il coraggio nei momenti decisivi, un servizio che oggi si è riacceso soprattutto nei momenti cruciali, hanno consentito al romano di salvare tre match point e di accedere alla seconda settimana del torneo, che significa Roger Federer.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE BERRETTINI FEDERER

DIRETTA BERRETTINI FEDERER: IL RE

Dall’altra parte della rete Matteo Berrettini trova il giocatore probabilmente più forte di tutti i tempi, quello che sull’erba di Wimbledon ha costruito il proprio mito fino a considerare il Centrale il “giardino di casa”. Basterebbe scorrere l’albo d’oro recente del torneo per rendersi conto che chiedere a Berrettini di battere Sua Maestà Roger Federer è onestamente troppo, anche per un ragazzo che nella sua stagione migliore della carriera sembra in grado di superare se stesso e i propri limiti. Ma se “chiedere” la vittoria è certamente un errore, “sognare” un successo contro Roger Federer versione 2019 è altro discorso. Domanda: Berrettini ha i colpi per battere un giocatore che sull’erba esprime il suo miglior tennis? Risposta: sì, ma a due condizioni. La prima: che Berrettini giochi al 100%. La seconda: che Federer non sia il miglior Federer visto in tanti anni di leggenda sul Centrale.

DIRETTA BERRETTINI FEDERER: QUINTO ITALIANO DI SEMPRE AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON

Se una cosa è certa è che Matteo Berrettini giocherà contro Federer a braccio sciolto, consapevole che l’opportunità di realizzare un sogno c’è (battere Roger e conquistarsi i quarti di finale a Wimbledon) ma anche dovesse perdere tre set a zero nessuno potrebbe parlare di delusione visto il percorso fin qui compiuto dal davisman azzurro. Se questa tesi non vi convince basta citare un po’ di dati sulla tradizione italiana ai Championships: Berrettini è soltanto il quinto giocatore italiano dell’era Open a raggiungere gli ottavi di finale (a conferma di quanto non siamo storicamente erbivori). Prima di lui ci sono riusciti soltanto Adriano Panatta, che poi raggiunse i quarti nel 1979, Davide Sanguinetti (quarti nel 1998), Gianluca Pozzi (ottavi nel 2000) e Andreas Seppi (ottavi nel 2013). Un risultato che già gli consente di godersi la 18esima posizione virtuale nel ranking. Sperando che non sia finita qui…

DIRETTA BERRETTINI FEDERER: ERA DESTINO…

Quello tra Berrettini e Federer è il primo confronto ufficiale della coppia. Non ci sono dunque precedenti da andare a spulciare per capire quale sia l’attitudine tra i due giocatori. Eppure questo splendido accoppiamento per il tennis italiano ha rischiato di materializzarsi appena pochi giorni fa nel torneo di Halle. Con Berrettini reduce dalla vittoria in quel di Stoccarda la settimana precedente, non fosse stato per un David Goffin in formato super in semifinale, la partita Berrettini-Federer sarebbe stata già la finale di Halle, torneo poi vinto (immancabilmente) da Re Roger. Meglio così, ci sentiamo di dire: l’unicità di questa sfida così attesa e auspicata (era noto fin da quando sono stati compilati i tabelloni che vincendo ogni partita Berrettini avrebbe potuto regalarsi Federer) è data oltre che dai giocatori anche dal contesto magico. Siamo a Wimbledon signori: basta questo.



