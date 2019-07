DIRETTA BERRETTINI SCHWARTZMAN/ Streaming video tv e risultato live (Wimbledon 2019)

DIRETTA WIMBLEDON 2019: BERRETTINI VS SCHWARTZMAN

Continua il sogno di Matteo Berrettini sull’erba di Wimbledon 2019. Dopo la vittoria che ha sancito l’addio al tennis di Marcos Baghdatis, all’azzurro resta un solo ostacolo da superare per accedere alla seconda settimana dei Championships: l’argentino Diego Schwartzman. Se fosse soltanto un discorso di altezza non ci sarebbe partita: Berrettini dall’alto del suo metro e 96 dà ben 26 centimetri al suo rivale, ma il tennista sudamericano ha un repertorio tecnico capace di irretire giocatori ben più potenti di lui. Ne sa qualcosa proprio Berrettini, che a Roma dopo l’exploit contro Zverev ha subito una cocente eliminazione al turno successivo proprio da Schwartzman. Certo è che rispetto agli Internazionali c’è una differenza di fondo importante: al Foro Italico si giocava sulla terra rossa, superficie preferita dell’argentino, oggi si gioca su erba, che almeno per quanto si è visto in queste ultime settimane sembra essere quella preferita di Matteo…

BERRETTINI SCHWARTZMAN: PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Berrettini si è reso protagonista finora di una splendida stagione su erba: prima la cavalcata trionfale in quel di Stoccarda, poi la semifinale ad Halle, dove la sua corsa è stata interrotta soltanto da uno stratosferico Goffin, capace il giorno successivo di impensierire per un set anche Roger Federer. Per prendere confidenza con il torneo di Wimbledon c’è voluto giusto un set di rodaggio contro lo sloveno Bedene, dopodiché Berrettini ha infilato una serie di 6 set vinti consecutivi che ha confermato il suo stato di grazia. Occhio però a pensare che la sola superficie possa rappresentare per lui la chiave di volta del match: Schwartzman ha dimostrato ad Eastbourne di poter eliminare anche il finalista di Wimbledon, un certo Marin Cilic, e nei primi due turni dei Championships ha messo in mostra un’ottima condizione contro Ebden e Koepfer. Berrettini dovrà tentare di impostare il match su scambi corti, chiedendo molto al servizio e cercando di essere aggressivo soprattutto sulla seconda dell’avversario. Le potenzialità per andare avanti ci sono, tocca trasformarle in realtà.

BERRETTINI SCHWARTZMAN: COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING LA PARTITA

La diretta tv di Berrettini Schwartzman sarà visibile agli abbonati Sky, in particolare grazie ai canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Arena (204). I clienti della piattaforma satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.



