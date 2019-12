Best nine 2019, Instagram: cos’è e come funziona/ 1.6 mld di like per Cr7!

Come ogni fine dell’anno, è giunto anche per il 2019 il momento del best nine. Per coloro che non sapessero a cosa ci riferiamo, si tratta della classifica delle nove foto più viste del nostro profilo Instagram, quindi con più like, visualizzazioni e commenti, nell’arco dell’anno solare che si conclude quest’oggi. Tramite una precisa applicazione si crea un collage composto da nove foto riunite in un’unica fotografia, un mosaico degli scatti migliori da pubblicare poi sulla propria pagina social. Farlo è semplicissimo, e non serve alcuna laurea in ingegneria, ne tanto meno essere un mago dei computer. Bisognerà semplicemente collegarsi al sito specifico, Bestnine, inserendo poi nell’apposito spazio il nome del vostro account. A quel punto, nel giro di qualche istante, verrà prodotto il famoso collage di cui sopra con i 9 scatti più piaciuti, i numeri di like totali ottenuti nell’anno, nonché il numero di post pubblicati.

BEST NINE 2019, IL COLLAGE DI FEDEZ, CR7 E LEWIS HAMILTON

Il tutto completato dal ringraziamento rivolto ai nostri follower “Thank you for your likes”. Se ad esempio volessimo scoprire il Bestnine di Fedez, il risultato è di ben 174 milioni di like su 319 post. Delle nove foto, sette riguardano il piccolo Leone, il figlio del cantante e di Chiara Ferragni, con l’aggiunta di uno scatto in ricordo della povera Nadia Toffa, e di uno con protagonista solo la Ferragni. Più di un miliardo e 600 milioni invece i like ottenuti dall’asso della Juventus, Cristiano Ronaldo, dove possiamo trovare foto in costume, uno scatto in compagnia della sua bella Georgina, e due foto del famoso gol contro la Sampdoria, lo stacco imperioso di testa. Infine il Bestnine di Lewis Hamilton, campione del mondo di Formula 1, che nell’anno solare che volge alla conclusione ha ottenuto 92 milioni di like su 307 diversi post. Oltre allo scatto “mondiale”, nelle fotografie più apprezzate di quest’anno figurano un omaggio al grande Niki Lauda, morto negli scorsi mesi, una foto con Ronaldo e Justin Bieber, ma anche uno scatto in compagnia di una Ferrari…

