Bettina Castioni e Johnny, moglie e figlio Jerry Calà/ “Sono orgoglioso di mio padre”

Bettina Castioni e Johnny sono la seconda moglie e il figlio di Jerry Calà, il noto attore e regista di tantissimi film di successo. L’attore, dopo il matrimonio lampo con Mara Venier, si è sposato in seconde nozze con Bettina Castioni. Dalla loro unione è nato il figlio Johnny che recentemente ha festeggiato 18 anni. Un compleanno speciale che il comico e attore ha voluto celebrare con una dedica speciale condivisa anche sui social. “Tanti Auguri Johnny! Oggi sono 18 anni che ho la grande fortuna di essere il tuo papà” ha scritto l’attore che ha postato gli auguri con tanto di foto in compagnia del figlio. Ma chi è Johnny? Classe 2003, il ragazzo è nato il 16 gennaio dal matrimonio con Bettina Castioni, imprenditrice veronese e seconda moglie dell’attore.

Mara Venier replica a Jerry Calà/ "Io donna più importante? Mi ha riempita di corna!"

Johnny Calà si è fatto conoscere in un frangente particolare; il giovane ragazzo, infatti, ha voluto difendere il papà quando è stato attaccato sui social networks dopo che aveva presso delle posizioni politiche. Senza pensarci un attimo, Johnny ha difeso il papà con un lungo post dalle accuse scagliategli contro sui social.

Jerry Calà "Mara Venier? La tradii, ma ero un ragazzo"/ "Da Virna Lisi schiaffi veri"

Johnny Calà, il figlio di Jerry Calà: “orgoglioso di ciò che rappresenta come artista e dell’educazione che mi ha dato”

Johnny Calà alla giovanissima età di 18 anni ha dimostrato di avere carattere. Il figlio del noto attore e regista Jerry Calà sui social è sceso in difesa del padre attaccato per aver preso posizione su alcuni argomenti politici. “Io sono orgoglioso di mio padre, di ciò che rappresenta come artista e dell’educazione che mi ha dato e vedere tutte queste dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti mi ha fatto capire che ad avere torto non è certo lui” – ha detto il ragazzo nato dal matrimonio con Bettina Castioni.

Jerry Calà "La comicità? Non è cambiata, lo sono i comici"/ "Prima tanta gavetta"

Non solo, Johnny ha anche aggiunto: “ciò che mi ha dato fastidio non sono tanto le offese che sono state rivolte a mio padre, quanto il fatto che queste provenissero da una persona che si proclama democratica e quindi pronta a difendere i valori della democrazia. I miei genitori mi hanno sempre insegnato il valore del confronto e del rispetto delle opinioni altrui, perché l’offesa è un’arma a cui solo le persone deboli e ignoranti ricorrono laddove non sono più in grado di motivare il loro pensiero”. Le parole del figlio di Jerry Calà erano riferite a Anna Rita Leonardi del PD.



© RIPRODUZIONE RISERVATA