Bettina Castioni, moglie Jerry Calà/ L’attore: “appena l’ho vista ho pensato ‘sarà la madre dei miei figli'”

Bettina Castioni è la moglie di Jerry Calà. Un colpo di fulmine quello scattato tra l’attore e la misteriosa donna che si sono conosciuti durante una vacanza in Sardegna nel 2001. Da 22 anni Bettina e Jerry fanno coppia fissa e la differenza di età di circa 17 anni non è mai stato un problema. Dopo il matrimonio naufragato con Mara Venier, l’attore e comico ha ritrovato il sorriso tra le braccia della bellissima Bettina che ha sposato in seconde nozze.

Ad aiutarlo nella conquista di Bettina è stata Elisabetta Ferracini, figlia della sua ex Mara. “Ho visto Bettina e mi sono detto che sarebbe stata la madre dei miei figli” – ha raccontato il comico ed attore ospite de La Vita in Diretta. Dal matrimonio tra Jerry e Bettina è nato anche un bellissimo figlio Johnny Calà, l’unico della coppia.

Chi è Bettina Castioni, la moglie di Jerry Calà dopo Mara Venier

Ma chi è Bettina Castioni, la seconda moglie di Jerry Calà? Classe 1959, Bettina è nata a Brescia, ma è cresciuta a Verona. E’ una donna molto discreta e riservata ed è conosciuta dal grande pubblico italiano solo per essere la seconda moglie dell’attore, regista, comico, cabarettista, sceneggiatore e cantante. Bettina non è una donna avvezza al mondo dello spettacolo e del gossip, anzi non ama i riflettori e ha sempre preferito restare ben lontana dal mondo della televisione. La donna, infatti, non ha quasi mai rilasciato interviste e per questo motivo sono davvero pochissime le notizie sul suo conto. Stando ad alcune indiscrezioni, la moglie di Jerry Calà è una imprenditrice, ma non è dato sapere di più.

Il matrimonio con Bettina è il secondo per il celebre cabarettista che in passato è stato sposato in prime nozze con Mara Venier. Un matrimonio durato quanto un gatto in tangenziale e terminato per un tradimento. Oggi i due sono grandissimi amici: “è la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale. Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e pieno di complicità. È una delle persone più vere che conosco”.











