Beverly Hills 90210/ La renunion nella prima puntata in nome di Luke Perry

Non chiamatelo revival e nemmeno reboot (soprattutto quest’ultimo) visto che i fan sono già sul piede di guerra e i produttori lo sanno bene ed ecco perché Beverly Hills 90210 è diventato un mokumentary, proprio per evitare comparazioni e il rischio che l’effetto nostalgia si trasformasse in una delusione. La sigla è rimasta quella e i protagonisti sono quelli della serie originale, e allora cosa ci racconterà questa nuova serie? Sarà una celebrazione di dieci anni di storia di un programma cult che ha segnato i nostri anni non solo con le sue storie ma anche in materia di look e tendenze, come solo un “fenomeno televisivo” può fare. 𝗕𝗛90210, questo è il titolo di questo mokumentary che avrà il compito di regalare una reunion ai fan raccontando anche tutto quello che è successo agli attori dopo i dieci anni passati sotto i riflettori. Questo è l’incipit del progetto che ha riportato sul set di Vancouver tutti gli attori del cast originale e al quale avrebbe dovuto unirsi per un cameo anche Luke Perry, il famoso Dylan McKay.

BH90210 E LA MORTE DI LUKE PERRY

Purtroppo l’attore è morto lo scorzo marzo per via di un ictus mettendo fine alla sua vita ma anche al ritorno nella serie che da lì a poco avrebbe ottenuto il via libera da Fox. Da allora sono passati ormai oltre quattro mesi e i suoi colleghi non solo hanno messo insieme i primi episodi ma hanno assistito al debutto di BH90210 avvenuto ieri sera negli Usa. Nella prima puntata non abbiamo ritrovato i personaggi bensì i loro attori pronti a ritrovarsi in aeroporto per raggiungere proprio il luogo che li ha resi grandi recitando nei panni di loro stessi che si ritrovano dopo anni per fare un reboot dando il via a dinamiche e rivelazioni. Molti dettagli non sono quelli reali ma questo poco importa ai fan che hanno avuto modo di rivedere insieme i fratelli Brandon e Brenda ma anche il bel giornalista al fianco della sua ex storica, Kelly, per un mix (speriamo perfetto) tra finzione e realtà. Lei gli chiede se abbia mai pensato alla sua vita senza Beverly Hills 90210 e poi ammette di essere riconosciuta per strada o agli eventi come Kelly Taylor ed è a quel punto che Priestley rilancia: “Io so chi sei, tu sei Jennie Garth la donna più brillante con cui abbia lavorato per dieci anni”.

COSA SUCCEDE NELLA PRIMA PUNTATA?

Nella prima puntata di Beverly Hills 90210 (2019) non c’è solo spazio per la vecchia ship dedicata a Brandon e Kelly ma anche agli altri protagonisti. David sente il peso della popolarità della moglie (che nella realtà è Megan Fox ma che nella serie ha il volto di un’altra attrice) mentre Andrea sembra l’unica a sorprendere visto che è attratta da un’altra donna, una sua grande fan dall’epoca della serie. Infine, non poteva mancare il motivo della loro reunion, il ricordo di Luke Perry. Shannen Doherty ha ammesso di aver preso parte al progetto soprattutto per rendergli omaggio ed è proprio lei che, quasi a fine episodio, pensa a lui, suo grande amico mentre in chiusura appaiono le sue immagini degli anni ’90 con la dedica finale. Effetto nostalgia? Sicuramente sì, fan avvisati.



