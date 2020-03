Biaca Guaccero assente DettoFatto, perché?/ “Ho la gastroenterite, Elisa d’Ospina..”

Bianca Guaccero ancora assente a DettoFatto. L’annuncio è arrivato prima dalla diretta interessata e poi anche dal profilo social ufficiale della trasmissione che conferma l’assenza della conduttrice a favore della sua tribù chiamata a sostenere un nuovo esame dopo quello riuscito di venerdì. In particolare, toccherà nuovamente ad Elisa d’Ospina prendere le redini di DettoFatto oggi pomeriggio e sul profilo social della trasmissione si legge: “Gli allievi hanno superato la prima prova, ma si sa: gli esami non finiscono mai! 👉 Come se la caveranno oggi?”. A spiegare il motivo dell’assenza di Bianca Guaccero a DettoFatto è stata proprio la diretta interessata che ha spiegato che rimarrà a casa per via di un problema di salute che niente ha a che fare con il Coronavirus che sta mettendo a dura prova anche il mondo della televisione.

BIANCA GUACCERO ASSENTE A DETTOFATTO PER UNA GASTROENTERITE

In particolare, Bianca Guaccero ha scritto sui social: “Ragazzi buon giorno! Mi dispiace tanto dirvelo ma oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko! Sono umana anch’io! vi sono vicina lo stesso e mi mancherete tantissimo!!! Intanto ricordatevi di seguire le regole, restate a casa!!! Vi abbraccio virtualmente e sostenete i miei ragazzi!!! @dettofattorai #love #missyou“. Sono tanti i fan che l’hanno subito spinta a riprendersi e tornare in tv per tenere loro compagnia in questi giorni in cui bisogna stare chiusi in casa ma lei stessa poi invita tutti a non uscire postando la foto di una porta e scrivendo: “LASCIAMO IL VIRUS FUORI DALLA PORTA! Non aspettiamo che diventi un’emergenza in tutta italia!!! Non aspettiamo che i medici scelgano chi salvare come nel peggiore dei film di fantascienza!!! Decidiamo noi stessi per il nostro futuro!!!”.

