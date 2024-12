Dario Acocella, chi è l’ex marito di Bianca Guaccero: “Separazione un grande spartiacque“

Bianca Guaccero nella sua vita privata ha dovuto affrontare una dolorosa separazione, quella dall’ex marito Dario Acocella, regista e sceneggiatore di origini napoletane con cui ha anche collaborato nella fiction Rai Capri, dove lei era attrice e lui in regia. La coppia ha vissuto un lungo fidanzamento culminato nel 2013 con la scelta di convolare a nozze; dal loro matrimonio è nata la figlia Alice, ma il loro amore è durato pochi anni e si è concluso nel 2017 con la separazione.

Ettore e Rosaria, chi sono i genitori di Bianca Guaccero/ "Hanno sopperito alla mia timidezza"

Non è stato un capitolo semplice da affrontare per Bianca Guaccero, che oggi ha però saputo ricostruire il rapporto con l’ex marito e crescere la figlia Alice all’insegna della serenità. In una clip a Ballando con le stelle 2024, nell’ultima puntata andata in onda lo scorso 30 novembre, la concorrente aveva così parlato di quella dolorosa rottura: “Nella mia vita c’è stato un grande spartiacque, rappresentato dal fatto che io mi sia separata dal mio ex marito. Questa cosa ha cambiato profondamente non solo la mia vita a livello pratico, ma soprattutto me stessa“.

Bianca Guaccero, chi è e carriera tra cinema e tv/ Da Detto Fatto a Ballando con le stelle 2024

Bianca Guaccero, la separazione da Dario Acocella e la figlia Alice

Bianca Guaccero, nonostante la separazione dall’ex marito Dario Acocella, ha saputo ricostruire la propria vita cercando anche di essere una mamma presente per la figlia Alice: “Io ho ricreato un nuovo nucleo familiare, formato da me e mia figlia. Quando mi sono separata aveva 3 anni, era molto piccola, e cambiare città e vita mi ha fatto crescere in maniera esponenziale. Ho cercato di essere la colonna portante per mia figlia, sono sempre stata accanto a lei. Ho cercato di coltivare il mio lavoro e le mie passioni, ma anche di essere una madre presente“.

Giovanni Pernice, chi è e relazione con Bianca Guaccero: è amore?/ Lei: "Quando l'ho incontrato…"

Alice è diventata per lei “la priorità assoluta, non potevo pensare ad altro, ma lo rifarei altre mille volte. Dovevo tutelarla e dovevo esserci“. Infine, soffermandosi nuovamente su quel burrascoso periodo, ha ammesso: “Le separazioni sono degli tsunami che arrivano nella tua vita e vanno a scombussolare tutto. Io per Alice sono stata una specie di bolla, uno scudo“.