Bianca Guaccero assente a Detto Fatto oggi 6 marzo, perche?/ Arriva Elisa D’Ospina

Bianca Guaccero assente nella puntata di Detto Fatto di oggi, venerdì 6 marzo. L’attrice e conduttrice pugliese non condurrà l’ultima puntata settimanale della trasmissione di Raidue essendo impegnata con le prove della quarta ed ultima puntata di “Una storia da cantare” lo show del sabato sera di Raiuno che conduce insieme ad Enrico Ruggeri. Quella della Guaccero è stata così una scelta obbligata in accordo con la Rai: Detto Fatto, infatti, viene trasmesso dagli studi della Rai di Milano mentre Una storia da Cantare va in onda da Napoli. Bianca Guaccero, dunque, non sarebbe riuscita a rispettare entrambi gli impegni. Nonostante il forfait della padrona di casa, tuttavia, Detto Fatto non si ferma. A condurre la puntata odierna sarà Elisa D’Ospina che all’interno della trasmissione si occupa di moda.

Bianca Guaccero fa un grande in bocca al lupo alla squadra di Detto Fatto in vista della puntata del 6 marzo che non potrà condurre. “Forza ragazzi, sono con voi. Oggi puntata speciale“, scrive su Instagram. Al suo posto, ci sarà Elisa D’Ospina che ha annunciato la novità sui socila sottolineando che sarà una semplice supplente in vista del ritorno della padrona di casa. “Oggi a Detto Fatto sarà una puntata speciale: Bianca sarà a Napoli per Una storia da cantare e sarò in conduzione (una supplente solo per oggi). Oggi abbiamo bisogno del vostro supporto (e della vostra clemenza). Ce la metteremo tutta per farvi passare due ore in spensieratezza. L’appuntamento è alle 14 su Rai2 e per due ore e mezza pensiamo solo a sorridere”, scrive la D’Ospina sui social dando appuntamento ai suoi followers.





