Biagio Buonuomo e Caterina Corradino, Uomini e Donne/ “Ti richiedo di sposarmi”

Momento romantico nello studio di Uomini e Donne. Dopo la lite tra Gemma Galgani e Costabile, Maria De Filippi cambia radicalmente argomento annunciando il ritorno in studio di una coppia nata proprio nel parterre del trono over. Bellissimi, uniti e innamorati, in studio arrivano Biagio Buonuomo e Caterina Corradino. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over si sono incontrati nello studio del dating show di canale 5 e, appuntamento dopo appuntamento, si sono innamorati decidendo di lasciare insieme il programma per costruire un futuro. Oggi, a distanza di tempo, i due sono sempre più innamorati e pronti a sposarsi.

La coppia che aveva annunciato già il matrimonio, a causa del covid, non è ancora riuscita a pronunciare il fatidico sì. Nello studio dove l’amore è nato, Biagio sorprende la fidanzata regalandole dei fiori e un gioiello realizzato solo per lei. “Sei convinta di volermi sposare?”, chiede Biagio. “E tu sei convinto di volermi sposare?”, chiede a sua volta Caterina. I due, poi, svelano che, probabilmente, il matrimonio sarà celebrato a settembre.

Biagio Buonuomo e Caterina Corradino annunciano il matrimonio a Uomini e Donne: Gemma Galgani si emoziona

Biagio spende parole bellissime per la fidanzata Caterina. “Sono stato fortunato con lei perchè è una donna che ci tiene alla famiglia e per questo vorrei ringraziare la mamma e i fratelli per i valori che le hanno trasmesso”, afferma l’ex cavaliere che poi svela il forte legame che la fidanzata è riuscita ad instaurare con le figlie.

Le parole di Biagio emozionano Caterina che, dopo aver lasciato tutto per trasferirsi a Francavilla, ha scelto di ricominciare a lavorare. “Mia madre mi ha insegnato quanto sia importante essere indipendenti e poi non volevo pesare su di lui e da poco ho avviato una mia attività”, spieha l’ex dama che poi augura a Gemma Galgani di trovare presto l’amore.

