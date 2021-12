Biagio D’Anelli, dedica a Miriana Trevisan dopo la morte dello zio/ “Ti sono vicino…”

Ritorno in Puglia per Biagio D’Anelli dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2021. L’opinionista, però, col cuore è ancora nella Casa, anche perché lì ha lasciato Miriana Trevisan, con cui stava costruendo qualcosa di potenzialmente molto importante. Quella che era una semplice conoscenza si è trasformata in un feeling crescente che ha avvicinato sempre più i due, tanto che Biagio aveva deciso di lasciare pubblicamente in diretta tv la fidanzata Silvana Curcio. Sul più bello, però, si sono dovuti separare.

Per certi versi anche sul più brutto, perché dopo l’uscita di Biagio è arrivata una brutta notizia a Miriana Trevisan, quella relativa alla morte dello zio. Proprio la presenza di Biagio D’Anelli l’avrebbe aiutata ad assorbirla, ma lui ha trovato comunque il modo per esprimerle la sua vicinanza. Ha pubblicato, infatti, un post su Instagram, forse sperando che Alfonso Signorini nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2021 possa farlo vedere a Miriana per farle capire che anche se lontani restano spiritualmente ed emotivamente vicini. O magari potrebbe esserci un breve incontro…

Biagio D’Anelli a Miriana Trevisan “Ti sono vicino…”

“Ti sono vicino…”, ha scritto Biagio D’Anelli su Instagram aggiungendo un’emoticon per Miriana Trevisan, oltre che l’hashtag #brutta chiaramente ironico. Nel corso del pomeriggio di ieri la showgirl era stata messa in contatto con la famiglia per ricevere l’importante e drammatica comunicazione. Di fatto, ha appreso così della scomparsa di un suo caro zio. Le lacrime di sconforto sono state la sua prima reazione, ma ha subito ricevuto un abbraccio dai coinquilini che le hanno espresso tutta la loro vicinanza.

Probabilmente in quel momento avrebbe voluto anche l’abbraccio di Biagio D’Anelli, con cui ormai si sente impegnata. Visto che Giucas Casella aveva dubitato delle prospettive degli amori nati al Grande Fratello Vip 2021 (“Le coppie che si creano qui, scoppiano”), Miriana Trevisan ha difeso il suo legame con Biagio: “Io adesso mi sento occupata”. Di una cosa però il paragnosta è sicuro riguardo l’uomo giusto per la coinquilina: “Se non lo incontri qui lo incontri fuori, avrai la fila”.



