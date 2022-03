Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si sono lasciati?/ La confessione “Sono ferita”

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, scambio di accuse

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si sono lasciati? Dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, la showgirl ha gelato il suo ex co-inquilino dicendogli che aveva bisogno di tempo prima di rivederlo. Le motivazioni sono state rivedere la sua famiglia e il cellulare bloccato per smarrimento del codice pin. Biagio D’Anelli ha poi affermato, in questi giorni, che la loro storia era già giunta al capolinea. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha invitato i due ha un chiarimento ma l’incontro è stato confusionario. In particolare, l’ex stella di “Non è la Rai” è sembrata riluttante nel spiegare quanto stia accadendo provando a lasciare irrisolte e tutte da scrivere le cose. Il foggiano, in tutta risposta, ha accusato a più riprese l’ex partner di averlo utilizzato.

Le parole di Miriana Trevisan nel confronto con Biagio D’Anelli “Sono ferita”

Miriana Trevisan ha spiegato così il gelo tra lei e Biagio D’Anelli: “È successo qualcosa di strano quando sono entrata in studio, sentivo una freddezza. L’ho cercato e ancora voglio parlare con lui da sola. Mi dispiace deludervi, ma io ho ancora voglia di parlare con lui da sola e capire che sta succedendo. Sono ferita. Però vi dirò che purtroppo in questo momento sto facendo dei ragionamenti con me stessa e con la mia famiglia e sto guardando tutto”. Nello studio del GF VIP la showgirl ha infine aggiunto: “Io ho cercato un chiarimento, lo sto cercando ancora. Ci siamo promessi di non portarci le telecamere dietro e lui l’ha fatto. Sapete che durante il Covid, mio zio è morto, mia madre si è ammalata ed è molto fragile perché è morto mio papà. Avevo questioni da risolvere. In questo momento non voglio parlare con lui. Voglio parlare con lui da sola come ci eravamo promessi. Sono in un momento di riflessione, sono avvolta dall’amore della mia famiglia”.

