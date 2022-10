Biagio D’Anelli, “GF vip è fare conti con se stessi”/ “Brava Prati, non è scappata”

Biagio D’Anelli sul GF vip: “Si tratta di fare i conti con se stessi”

Durante la trasmissione di RTL 102.5 News, in onda in radiovisione sulla radio da cui prende il nome, è intervenuto nuovamente Biagio D’Anelli, che assieme a Francesco Fradella, che conduce il talk, a Enrico Mazia, a Benedetta Mannucci e a Marialuisa Nardi, ha commentato la puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Fradella ha rotto il ghiaccio chiedendo a D’Anelli cosa, secondo la sua esperienza passata al GF vip, sia cambiato quest’anno rispetto allo scorso.

Innanzitutto, però, Biagio D’Anelli ci ha tenuto a sottolineare come “il GF è fare i conti con se stesso”. Infatti, “viviamo in un’epoca accelerata e a stare senza cellulare, senza tv e senza contatti con l’esterno, devi fare i conti con te stesse”, ed è proprio qui la differenza sostanziale tra questa e la scorsa edizione del GF vip, secondo lui. “L’anno scorso”, ha detto D’Anelli durante la diretta di RTL 102.5 News, “c’è stata un’osservazione tra noi, ci ascoltavamo, dovevamo capire che cosa stesse succedendo dentro la casa”. Invece, quest’anno “già dal secondo giorno sono partiti astii anche passati” e cita il momento in cui Patrizia Rossetti ha detto a Pamela Prati “in passato ti ricordi quando non mi hai salutato?”, “da subito”, continua D’Anelli, “c’è stato un litigio, delle dinamiche, che sembra che fossero partiti da mesi”.

Insomma, quello che sembra a Biagio D’Anelli è che quest’edizione sia pregna di litigi e battibecchi tra i concorrenti del Grande Fratello vip, dinamica confermata anche dagli altri ospiti presenti a RTL 102.5 News. Uno dei tanti litigi ricorrenti, come sottolinea Benedetta Mannucci, riguarda i piatti sporchi da lavare. E secondo D’Anelli non è un caso che nella casa del GF vip manchi la lavastoviglie, perché “crea dinamiche”, ricordando come “lavare i piatti in casa ti stanca parecchio, tutti i concorrenti sporcano e sembra che lavi i piatti ad un matrimonio con 200 persone”.

Tirando, infine, le somme dell’ultima puntata del GF vip, Biagio D’Anelli durante la diretta di RTL 102.5 News ha detto che gli è piaciuto molto Alfonso Signorini, “perché in determinate situazioni è stato magistrale”, soprattutto “perché in questi giorni non è facile gestire la casa visto il fatto che si litiga per qualsiasi cosa”. Oltre a Signorini, però, a D’Anelli è piaciuto anche molto il comportamento di “Pamela Prati che non è scappata, vedi altri talk televisivi, ma si è assunta la responsabilità dia affrontare una situazione che comunque ci ha incollati agli schermi televisivi per anni”.











