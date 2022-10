GF Vip, Pamela Prati criticata sul caso Mark Caltagirone “ca*ate su ca*ate”/ “Una sceneggiata ridicola…”

GF Vip 2022, Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone: Giuseppe Candela la attacca

Ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2022, Alfonso Signorini ha affrontato assieme a Pamela Prati il caso Mark Caltagirone. L’ex primadonna del Bagaglino ha ripercorso questa lunga storia, dal primo contatto con il presunto fidanzato fino alla scoperta di essere stata vittima di una truffa. La ricostruzione di quanto accaduto ha cercato di convincere anche i telespettatori più scettici, ma in molti non sembrano volerle ancora credere. Come Giuseppe Candela, che su Twitter ha condiviso alcuni messaggi altamente polemici.

Il giornalista ha stroncato in lungo e in largo il racconto della Vippona, a cominciare dal presunto matrimonio con Mark Caltagirone e la copertina di lei in abito da sposa: “C’era la data delle nozze ma in Comune non c’erano le pubblicazioni. Strano“. Ma il giornalista non le risparmia critiche neanche sulla questione figli: “Dei bambini aveva parlato addirittura a Quelle brave ragazze con saluto in diretta. Mesi prima. Domenica In arriva dopo quando la situazione già si smuoveva…Ca*ate su ca*ate“.

Giuseppe Candela: “Sceneggiata ridicola. Ca**ate“

Ma le critiche a Pamela Prati non finiscono qui: Giuseppe Candela ha infatti condiviso un lungo filotto di tweet nella serata di ieri, proprio mentre su Canale5 andava in scena il racconto del caso Mark Caltagirone al Grande Fratello Vip 2022. Il giornalista non sembra voler credere alla versione della showgirl e ritiene come molti capitoli della vicenda stridano l’uno con l’altro: “E il Bingo? E le finte paparazzate per depistare? E i matrimoni inventati ogni dieci anni?“. Per poi chiosare con un messaggio lapidario: “Dai su, una sceneggiata ridicola. Ca*ate. Andiamo oltre“.

Sul caso Mark Caltagirone Pamela Prati ha cercato di esporsi raccontando la sua verità: dalla prima conoscenza con questo uomo misterioso, ai preparativi delle nozze, ai figli. In studio Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno cercato di comprenderla, chiedendosi però come mai una donna così intelligente come lei sia caduta in un simile tranello. Un pensiero che ha scatenato la rabbia della showgirl, che si è scagliata contro le opinioniste accendendo la lite in diretta.

C’era la data delle nozze ma in Comune non c’erano le pubblicazioni. Strano. #gfvip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 10, 2022

Dei bambini aveva parlato addirittura a Quelle brave ragazze con saluto in diretta. Mesi prima. Domenica In arriva dopo quando la situazione già si smuoveva…Cazzate su cazzate. #gfvip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 10, 2022

E il Bingo? E le finte paparazzate per depistare? E i matrimoni inventati ogni dieci anni? #gfvip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 10, 2022

Dai su, una sceneggiata ridicola. Cazzate. Andiamo oltre. #gfvip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 10, 2022













