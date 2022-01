Biagio D’Anelli, notte di passione con Miriana Trevisan al GF VIP?/ “Arrivo da te”, sorpresa in diretta

Biagio D’Anelli è pronto a tornare nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo essere stato eliminato, Biagio era tornato in casa per un confronto con i suoi ex coinquilini tra i quali Katia Ricciarelli, Valeria Marini e Giacomo Urtis e, successivamente, per rivedere Miriana nella stanza degli abbracci. Alfonso Signorini aveva promesso ad entrambi un incontro fisico a patto che Biagio avesse fatto la settimana di quarantena. Superato il covid, dopo aver fatto la quarantena prevista, Biagio è pronto e tornare nella casa dove è nato il sentimento che prova per Miriana Trevisan.

Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini durante le anticipazioni del daytime di oggi ed è stato confermato dallo stesso Biagio attraverso una serie di storie su Instagram. “Arrivo da te Brutta”, ha scritto l’opinionista utilizzando l’appellattivo con cui chiamava la Trevisan nella casa. “Love you”, ha poi aggiunto.

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, l’abbraccio dopo più di un mese di distacco

Dopo la passione esplosa nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e dopo essere salutati più di un mese fa, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sono pronti a riabbracciarsi nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera. Una sorpresa che Miriana attende da tempo e che riceverà questa sera a sua insaputa. Nelle scorse ore, la showgirl ha espresso il desiderio di rivedere Biagio sentendo molto la sua mancanza.

Anche D’Anelli ha più volte chiesto di poter rientrare in casa, ma di dover aspettare l’ok del Grande Fratello che è finalmente arrivato. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Biagio e Miriana si riabbracceranno lasciandosi andare alla passione?

