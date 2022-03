Biagio D’Anelli vola a Francoforte dalla ex fidanzata?/ La smentita via social

La storia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è giunta al capolinea ancora prima di nascere dopo l’uscita della showgirl fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Subito dopo l’eliminazione Miriana ha confessato a Barbara D’Urso: “Non ci siamo parlati, gli ho raccontato con gioia quello che era successo durante il giorno. Lui mi ha detto che sarebbe andato a lavorare” e confessa di aver visto solo successivamente quanto affermato da Biagio da Barbara D’Urso, ammettendo: “Sto riflettendo. Sono confusa, sto ripensando agli avvertimenti della mia famiglia”.

Biagio ha annunciato nelle ultime ore di doversi recare a Francoforte pubblicando una serie di emoji che raffigurano un aereo, la bandiera della Germania, un fuoco e le dita incrociate, un messaggio che secondo molti indicava la volontà dell’ex concorrente del Grande Fratello di voler andare in Germania per avere un faccia a faccia con la sua ex fidanzata.

In molti hanno commentato le azioni di Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan evidenziando come, stando alle ultime notizie e al comportamento dei due interessati, all’interno della casa abbiano messo in scena la loro relazione con il solo scopo di mettersi in mostra. Secondo molti, infatti, Biagio D’Anelli non ha mai smesso di sentire la sua ex fidanzata con la quale sarebbe stato d’accordo fin dall’inizio dello show.

Qualche ora dopo, sentendo le notizie su di lui, Biagio D’Anelli è intervenuto nuovamente per smentire le notizie false sul suo conto scrivendo: “Fare serata come dj a Francoforte significa tornare con la mia ex? Vi amo” commentando con ironia anche tutte le accuse sul suo conto.

Biagio torna dalla sua attuale ragazza, che non ha mai lasciato 🔴#GFVIP pic.twitter.com/uQZkFNs8Nt — spiando👁 (@spi4ndo) March 20, 2022













