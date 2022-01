Biagio D’Anelli vs Emanuela Tittocchia: “Mi hai tradito”/ E su Miriana Trevisan…

Biagio D’Anelli è stato uno dei protagonisti della puntata di ieri di Pomeriggio 5, salotto pomeridiano in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso. In studio vi era anche Emanuela Tittocchia, che ha accusato il concorrente del Grande Fratello Vip di averla in un qualche modo sedotta ed abbandonata. Il “gossiparo” ha replicato in diretta tv dicendo: “Posso parlare Barbara per favore? Io sto usando Miriana e tu stai usando adesso me – dice rivolgendosi proprio alla Tittocchia che poi esterna la sua versione dei fatti – premessa, innanzitutto mi sono avvicinata a te, mi hai detto di chiamare tua madre, ho qui il telefono ma andiamo avanti”.

Emanuela Tittocchia Vs Biagio D'Anelli "Stai usando Miriana"/ "Ti serve per la TV!"

“Quando tu facesti l’Isola dei Famosi – ha proseguito – c’è Barbara testimone, ho speso solo per te bellissime parole e ti ho augurato tanta fortuna. Ci siamo lasciati perchè mi hai tradito con Alan Fiordelmondo e sono uscite delle foto”. Quindi ha proseguito: “Come io sto usufruendo di Miriana come dici tu, tu stai usufruendo di me per stare da Barbara. Poi si è presentata in ogni settimanale a millantare un amore… hai avuto due fidanzati dopo di me e stai ancora parlando di me. Tu stai utilizzando me per stare a Pomeriggio 5″.

Mirko Gancitano "Alex Belli e Delia Duran coppia aperta"/ "Rapporto mai tradizionale"

BIAGIO D’ANELLI: “STO ASPETTANDO MIRIANA TREVISAN”

Si è parlato anche di Miriana Trevisan dopo che Pomeriggio 5 ha mandato in onda un video in cui si vede l’ex Velina rivolgersi alle telecamere del Gf Vip per parlare con Biagio D’Anelli, chiamandolo amore e dicendogli che dopo il reality staranno insieme.

“Quando dice amore staremo insieme parla di me? – replica Biagio D’Anelli a precisa domanda di Barbara D’Urso – e bhe ovvio, Biagio sono io. Ma ovvio che sto aspettandola, lei è nel Grande Fratello e parla alla telecamera, mentre io sono in isolamento per covid e parlo al frigorifero, ma spero di vederla presto”. Quindi Emanuela Tittocchia ha chiuso la querelle con una battuta: “Flavia Vento è l’unica persona che non ha ceduto alle manipolazioni di Biagio D’anelli”.

Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini truffata/ "Profondamente scossa, è stata dura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA