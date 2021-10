Biagio Di Maro chiude con Rosy a Uomini e Donne/ Gaffe di Maria De Filippi

Biagio Di Maro apre la nuova puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi invita il cavaliere del trono over ad accomodarsi al centro dello studio invitando ad accomodarsi anche Rosy. “Biagio stava uscendo con Rosy, ma ha deciso di chiudere”, annuncia Maria De Filippi. “Cosa ha fatto?”, chiede Rosy sorpresa dalle parole della conduttrice e tra le risate dei presenti tra cui anche quelle di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“Non lo sapevi?”, chiede la conduttrice che di fronte alla risposta negativa della dama aggiunge – “mi dispiace. Pensavo lo sapessi altrimenti avrei usato altri modi per dirlo”. Biagio Di Maro, poi, annuncia i motivi per cui ha deciso di chiudere definitivamente con Rosy nonostante l’interesse iniziale.

Biagio Di Maro chiude con Rosy a Uomini e Donne dopo un bacio rifiutato

“Tu mi piacevi e su di te avevo investito tanto. Ieri sera era l’ultima cena ed è successa una cosa che mi ha dato molto fastidio. Ho cercato una carezza e lei è sempre stata distante. In macchina le ho chiesto un bacio e lei mi ha detto no dicendomi che non riesce a toccare un uomo con la barba. Ci sono rimasto molto male”, afferma il cavaliere del trono over. “Mi hai conosciuto con la barba e siamo usciti quattro volte. Potevi dirmelo e invece mi hai preso in giro”, aggiunge Biagio Di Maro.

“Io non amo il contatto fisico, ma lui mi piace ma non è scattato niente e io non amo toccare una persona per cui non provo niente”, replica Rosi. “Lui è un uomo rozzo, rude e pensa solo a quello. Siccome tu l’hai rifiutato ha pensato subito di chiudere”, commenta Tina Cipollari.



