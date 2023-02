BIAGIO DI MARO E CARLA, UOMINI E DONNE/ Maria De Filippi asfalta il cavaliere

Maria De Filippi contro Biagio Di Maro a Uomini e Donne

Dopo la fine della conoscenza con Clea, Biagio Di Maro fa un passo indietro con Carla chiedendole di ricominciare a frequentarsi. La dama, però, arrabbiata, chiede di conoscere anche altre persone annunciando l’intenzione di voler lasciare il numero di telefono ad altri uomini. Una richiesta legittima quella di Carla che Maria De Filippi approva. La conduttrice, di fronte alla richiesta di Biagio, si schiera dalla parte della dama.

“In soli tre minuti hai cambiato improvvisamente idea”, dice Maria che lascia intendere di non credere all’intenzione di Biagio di voler ricominciare ad uscire davvero con Carla. Quest’ultima, inoltre, svela un retroscena: “Ha chiesto anche di avere la mia camera d’albergo”. “Per sentire il tuo profumo”, commenta la De Filippi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Biagio Di Maro tra Clea e Carla a Uomini e donne

Nuovo confronto a Uomini e Donne tra Biagio Di Carlo, Clea e Carla. Dopo lo scontro avvenuto nella scorsa puntata, Carla torna al centro dello studio per confrontarsi nuovamente con il cavaliere. Carla che pensava di poter vivere una bella storia con Biagio, non ha affatto gradito la scelta del cavaliere di uscire anche con Clea. Tra i due, tuttavia, non è scattata la scintilla. “Finchè non vedi una persona in persona non capisci ciò che ci può essere. Lui ha fatto bene ad insistere per uscire a cena e ho capito che non mi interessa. Non è scattata la scintilla, ma nei miei confronti è stato gentilissimo”, racconta la dama.

Biagio conferma di aver trascorso una bella serata con Clea con cui si ritrova d’accordo nel chiudere la frequentazione non essendoci un reale interesse,, Biagio, poi, torna a parlare con Carla.

Carla contro Biagio Di Maro

Carla non nasconde di essere molto amareggiata per l’atteggiamento che Biagio Di Maro ha avuto nei suoi confronti. “Non ha detto che ha provato a baciarmi. Io per lui ho rinunciato alla mia famiglia per stare con lui. Non sono neanche andata al compleanno di mia sorella”, sbotta la dama.

Biagio racconta di aver trascorso dei momenti piacevoli con Carla. “Lo dici ora perchè ti è andata male con Clea”, ribatte duramente con Biagio. “Io stavo male, ti ho anche scritto che ho rinunciato alla mia famiglia per te e tu hai preferito lei”, dice ancora la dama appoggiata da Maria De Filippi che lascia intendere di dare ragione alla dama. “Tu esci con Clea, poi ti va male, dici di azzerare tutto e di ripartire. Sei proprio terra terra“, commenta Tina. “Io ora sto uscendo con un altro signore e non voglio rinunciarci. Do il numero ad altre persone come fa Biagio”, conclude Carla.

