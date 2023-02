Biagio Di Maro e Carla, Uomini e Donne/ “Lei urlava in macchina, diceva parole…”

Biagio Di Maro e Carla, nuovo confronto a Uomini e Donne

Biagio Di Maro e Carla aprono la nuova settimana di Uomini e donne. Al centro dello studio nel corso della puntata del 6 febbraio, Carla ribadisce di stare male per l’allontanamento da Biagio. “Ma cosa vi fa quest’uomo?“, chiede Tina Cipollari. “La stessa sera, dopo la scorsa puntata, Biagio ha chiesto a Carla di andare a mangiare una pizza. lei dice di no e poi è lei a cercarlo, ma lui sparisce. In compenso fa arrivare il numero di telefono a Gabriella che lei rifiuta”, spiega Maria De Filippi prima di far entrare in studio lo stesso Biagio.

“Vorrei spiegare cos’è successo dopo la scorsa puntata. Lei mi ha detto che non voleva venire a mangiare una pizza con me. Prima mi ha detto, poi accetta…“, dice Biagio, ma Carla nega. “Durante il viaggio, lei urlava in macchina, continuava a dire brutte parole. Mi accusava di cose vecchie”, aggiunge Biagio.

Biagio Di Maro e Carla, tutto finito a Uomini e Donne

Biagio Di Maro e Carla non trovano un punto d’incontro. Nonostante il feeling iniziale, tra la dama e il cavaliere del trono over si è rotto qualcosa e, al centro dello studio, tornano a scontrarsi. “Tu saresti andato avanti con Clea e dirti portami al ristorante invece di andare a mangiare una pizza era ironico”, sbotta Carla. “Non riesci a capire. Ti contraddici da solo”, sbotta Gianni Sperti.

“Non mi hai dimostrato niente”, dice ancora la dama del trono over. “E’ chiaro a tutti che Carla è arrabbiata perchè è interessata. Solo lui non l’ha capito”, commenta Gianni Sperti. “Biagio lei ti interessa?”, chiede Maria De Filippi. Biagio tentenna spiegando che, inizialmente, era interessato, ma di essere spaventato dal carattere della dama. “Urli sempre”, dice Biagio. I due, poi, mettono un punto alla frequentazione.

