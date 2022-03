Biagio Di Maro e Cristiana, Uomini e Donne/ ” É molto galante, sa prendersi cura…”

Nuova conoscenza per Biagio Di Maro. dopo la lite tra Diego Tavani e Alessandroa, Maria De Filippi chiama al centro dello studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 18 marzo, il cavaliere che sta conoscendo Cristiana. “E’ un uomo molto galante, educato. Sono stata bene e si vede che è abituato a prendersi cura di una donna”, spiega la dama del trono over. Biagio spiega di averla raggiunta nella sua città perchè essendo molto impegnata con il lavoro non voleva crearle problemi.

Diego Tavani, Uomini e Donne/ Lite con Alessandra "Mi ha mandato la foto di un…"

“C’è stato un bacio a stampo”, spiega poi il cavaliere. Durante il confronto tra Biagio e Cristiana, s’intromette Elena che ha avuto una frequentazione con il cavaliere. “Vogliamo sapere la verità perchè fai sempre le stesse cose“, dice Elena. “La stessa verità che avete detto tu e Stefano” sbotta Tina Cipollari difendendo Biagio.

Armando Incarnato: "Io e Ida Platano insieme? Non lo so"/ "Lei a Uomini e Donne..."

Biagio Di Maro, lite con Elena a Uomini e Donne

“Tu dici un sacco di bugie”, sbotta Elena. “Tu dici un sacco di bugie” ribatte Biagio trovando la solidarietà di Tina Cipollari. “In questo ti credo”, ammette la bionda opinionista. “Pur di andare contro di me dai ragione a lui”, replica Elena. Nella discussione d’intromette anche Stefano secondo cui i baci di cui parla Biagio sarebbero falsi. “Continui a dire che baci le donne, ma non è vero”, spiega Stefano. Il discorso, poi, ritorno sulla conoscenza con Cristiana.

La dama puntualizza che, pur stando bene con Biagio, vede in lui più un amico piuttosto che un futuro compagno. “Qualora fossi stata più interessata, dopo il bacio a stampo mi sarei lasciata andare”, ammette Cristiana.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sposano/ Dopo Uomini e donne “nozze tra due mesi"













© RIPRODUZIONE RISERVATA