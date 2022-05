Biagio Di Maro e Sylviane, Uomini e Donne/ “Abbiamo dormito insieme”. Tina e Maria…

Biagio Di Maro e Sylviane, la conoscenza continua a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 18 maggio si apre con Biagio Di Maro. Il cavaliere si accomoda al centro dello studio per raccontare i dettagli dei suoi appuntamenti con Sylviane, una nuova dama del parterre femminile. “Siamo usciti e sono andato a casa sua. Mi ha fatto trovare cose genuine come vino e piselli, Lei abita al mare e poi siamo partiti arrivando qui. Era tutto chiuso e siamo rimasti in camera. E’ stata una tranquilla serata e ci siamo svegliati insieme”, spiega Biagio.

“Poi siamo usciti ieri sera e sono rimasto nella sua stanza”, dice ancora Biagio. “Un’attrazione fatale. Una conoscenza nata nella camera da letto”, commenta Tina Cipollari. “Mi ha detto che non dormiva con un uomo da dieci anni…“, spiega Biagio. “E tu hai fatto beneficienza. Non raccontate che avete parlato perchè due persone che decidono di trascorrere due notti in camera da letto,,,”, dice ancora Tina,

Biagio Di Maro e Sylviane: la dama difende il cavaliere

“E’ stato molto rispettoso nei miei confronti“, spiega Sylviane difendendo Biagio Di Maro. “Sai perchè è stato rispettoso? Perchè non gli piaci, te lo dice Tina Cipollari”, dice ancora la bionda opinionista. “Se hai rispetto, perchè c’ò la necessità di raccontare che hai trascorso due notti in camera con lei?”, chiede Maria De Filippi non condividendo la scelta di raccontare subito di aver dormito con la signora. “Perchè dormi con le donne con cui esci la prima sera? Se avessi rispetto per le donne non lo faresti e non lo racconteresti”, commenta Armando Incarnato. “Se a lei va bene, non credo dove sia il problema“, commenta invece Fabio Nova. “Perchè noi lo conosciamo e sappiamo il suo passato”, replica duramente Tina Cipollari.

“Penso che ci siano stati baci, carezze e anche altro. Andrà a finire che tra una settimana lui chiuderà e verrà fuori tutto. Tu non sei migliore delle altre. Sei una elle tante e tra dieci giorni sarai a casa”, sentenzia Tina.











