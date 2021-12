Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Bernarda chiede l’esclusiva, lui rifiuta e Tina…

Biagio Di Maro scatena ancora la dura reazione di Tina Cipollari e degli altri protagonisti di Uomini e Donne. Tutto è accaduto dopo il momento dedicato ad Andrea Nicole. Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Biagio Di Maro che sta conoscendo la signora Bernarda. Nelle scorse puntate, il cavaliere aveva raccontato di aver trascorso dei piacevoli momenti con Bernarda. Nella puntata di oggi, Biagio ha confermato tutto, anche se non ha alcuna intenzione di concedere l’esclusiva, almeno per ora.

Discorso diverso, invece, per la signora Bernarda che, dopo aver trascorso tutta la notte a chiacchierare con Biagio con cui non sono mancati baci, ha spiegato di non voler conoscere nessun altro e di volere un’esclusiva con Biagio per dedicarsi esclusivamente alla loro conoscenza. La reazione di Biagio alla richiesta di Bernarda scatena la reazione di Tina Cipollari e Isabella Ricci.

Biagio Di Maro, l’attacco di Tina Cipollari e Isabella Ricci

“Con Bernarda sto bene, ma per ora non me la sento di concedere l’esclusiva”. Con queste parole, Biagio Di Maro scatena la dura reazione di Tina Cipollari. “Buffone”, sbotta la bionda opinionista che non riesce a capire come possa non concedere l’esclusiva dopo i bei momenti trascorsi con la signora Bernarda. Dichiarazioni condivise da Isabella Ricci, convinta che Biagio non sia realmente interessato a trovare l’amore.

Dopo aver respinto le accuse di Tina e Isabella, Biagio decide di far entrare in studio una signora che ha chiamato la redazione esclusivamente per lui. Dopo un breve dialogo, il cavaliere decide di far restare la signora.

