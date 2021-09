Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Lite con Luisa: “Sei un cafone, avresti dovuto…”

Biagio Di Maro torna al centro dello studio di Uomini e Donne e litiga con la signora Luisa, una nuova dama del parterre femminile del trono over. Biagio e Luisa si sono scambiati il numero di telefono dalla prima sera. Dopo una prima telefonata, sono usciti insieme per un aperitivo. Tra i due, però, non è scattata la scintilla, ma ad infastidire la signora Luisa è stato l’atteggiamento di Biagio.

Diego e Vittoria, Uomini e Donne/ "Ho provato a baciarla, ma lei..."

“Non ci siamo più messaggiati, non ho più risposto alle sue telefonate e ai suoi messaggi. Se non ti ho risposto c’è un motivo”, spiega Biagio. La signora Luisa, però, non accetta la spiegazione di Biagio. “Avresti potuto dirmi non ho voglia di parlare con te, ho deciso di uscire con un’altra. A casa mia si dice. Come hai usato tante belle parole la prima sera in cui siamo usciti, avresti dovuto dirmi della tua scelta di uscire con un’altra signora”, ribatte la signora Luisa.

ARMANDO INCARNATO, UOMINI E DONNE/ Lite con Gianni Sperti: "Come ti permetti..."

Biagio Di Maro e Luisa: Gianni Sperti e Tina Cipollari difendono la dama

L’atteggiamento di Biagio Di Maro scatena la reazione della signora Luisa. “Sei un cafone, un uomo di cartone”, aggiunge ancora la signora strappando gli applausi del pubblico, ma anche degli opinionisti. “Non è la prima volta che fa una cosa del genere. Lui non è interessato alle signore. Lui esce con la prima che capita per sedersi al centro dello studio“, sbotta Tina Cipollari.

Biagio viene difeso da Sara che ha frequentato nella scorsa stagione mandando su tutte le furie sia Gianni Sperti che la stessa Tina. “Ma ti ricordi come ha parlato di te? Io ricordo benissimo cosa ha detto e dovete finirla di andare dove passa il vento”, aggiunge la bionda opinionista.

Ida Platano, Uomini e Donne/ "Non mi fido di Graziano. Marcello..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA