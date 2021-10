Bianca Atzei si è lasciata con Stefano Corti?/ “Vittima di un dolore misterioso”, fan in panico ma…

Bianca Atzei e lo sfogo social: tutto finito con Stefano Corti?

Bianca Atzei fa preoccupare tutti i suoi fan con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Sono assente da qualche giorno sui social perché sto attraversando giorni difficili e tristi. Non so se passerà mai questo dolore che sento dentro, ma farò di tutto per riprendermi e tornare a sorridere presto”. La cantante non ha voluto spiegare il motivo della sua assenza, ha preferito solo parlare del suo dolore senza entrare troppo nel dettaglio e nessun indizio traspare dal suo profilo social in cui non c’è nessuna foto che può suggerire ai fan della cantante cosa sia successo.

La preoccupazione dei fan ricade su una sofferenza d’amore, Bianca Atzei da tempo fa coppia fissa con l’inviato delle Iene Stefano Corti e il dolore espresso dalla cantante ricorda la situazione vissuta da Bianca dopo la rottura con Max Biagi.

Il dolore misterioso di Bianca Atzei manda il panico i fan

Nessuna spiegazione ai fan, Bianca Atzei ha solo voluto avvisare tutti coloro che la seguono che ci sarà un momento di pausa social per lei, ma che, nonostante tutto, farà di tutto per ritornare presto ad essere la persona sorridente che tutti conoscono e ammirano in attesa che arrivi il momento di produrre e far uscire nuova musica.

Intanto i fan di Bianca Atzei e Stefano Corti si tranquillizzano: la relazione tra i due è ancora salda, infatti, controllando il profilo di Stefano la situazione sentimentale appare invariata, l’ultima foto dei due insieme risale a 4 giorni fa in cui Stefano dedica alla sua compagna alcune parole dolci: “Sei speciale” inoltre, dalle stories di Stefano Corti i fan hanno potuto vedere una scena di vita quotidiana tra i due in cui Bianca Atzei appare visibilmente giù di morale, ma non per la fine della sua relazione.

