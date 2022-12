Bianca Atzei: “Gravidanza? Ansie crescono”/ “Sono tre anni che cerchiamo un bimbo”

La cantante Bianca Atzei è stata ospite nella puntata di ieri de Le Iene, l’ultima del 2022 del programma di Italia Uno. La nota artista, ex isolana e compagna di Stefano Corti, (inviato dello stesso show del sesto canale), ha regalato un monologo incentrato in particolare sulla gravidanza. Del resto Bianca Atzei diventerà a breve mamma di un bimbo (dovrebbe nascere a inizio gennaio 2023), e la stessa ha voluto raccontare le sensazioni vissute in questi otto splendidi mesi: “Ho cercato di godermi ogni istante di questa gravidanza senza pensare al dopo. E cerco di farlo anche adesso che manca meno di un mese al parto. E di notte, quando lui mi tiene sveglia, a volte sento le ansie che crescono”.

Bianca Atzei ha proseguito: “Non so a cosa andrò incontro ma per quanto possa provare a immaginarmi ogni dettaglio, so che sarà diverso da come l’ho sognato”. Sul parto, i dolori e le paure, la cantante ha spiegato: “Non mi piace l’idea di soffrire e so che non voglio farlo. Ma anziché chiamare la ginecologa ogni ora, cerco di abbandonarmi all’idea che sarà quel che sarà e che il modo in cui partorirò sarà in gran parte dovuto alla biologia, alla sorte e alla competenza dei medici“.

BIANCA ATZEI A LE IENE: “IL PARTO? SARA’ QUEL CHE SARA’”

Bianca Atzei sembra quindi pronta ad affrontare il momento del parto senza troppe preoccupazioni: “Così quando quelle paure mi fanno visita nel cuore della notte – ha aggiunto – io faccio un respiro profondo e provo a lasciarle scivolare via, ad avere fiducia, perché so che tra pochi giorni, quando lui sarà finalmente qui con noi, lo accoglieremo nello stesso modo in cui abbiamo iniziato a cercarlo tre anni fa: con amore”.

Proprio negli scorsi giorni la stessa artista aveva svelato pubblicamente il nome del nascituro, Noa Alexander, che deriva dall’ebraico Noah e da Alexander, nome invece di origini greche. Qui il video del monologo di Bianca Atzei a Le Iene

