Nei sempre difficili – ma vissuti con un incrollabile sorriso sul viso – giorni della lotta contro la malattia, la top model Bianca Balti alle prese con un tumore ovarico al terzo stadio è stata avvistata dai paparazzi in quel di Milano con la sua nuovissima fiamma, il pilota di Ferrari Challenge (impegnato anche nel mondo degli investimenti) Alessandro Cutrera del tutto estraneo al mondo dei riflettori mediatici e della cronaca rosa: un amore che per Bianca Bali è nato – appunto – in uno dei momenti più difficili della sua vita, proprio (ricorda la rivista Chi) quando aveva fermamente promesso alle sue amiche che “per almeno un anno resterò single“.

Come dicevamo prima, Alessandro Cutrera è del tutto estraneo ai riflettori televisivi, ma di certo sappiamo che fino ad ora non abbiamo mai visto la top model Bianca Balti felice quanto è apparsa i questi giorni milanesi con il suo nuovo amore: Chi – inoltre – ci rivela che si sono conosciuti la scorsa estate anche sui social la prima testimonianza del pilota la abbiamo solamente il 20 ottobre nel pieno delle terapie contro il tumore ovarico che – nel frattempo – è diventato il leit motive costante del profilo social della modella con il constante invito per i suoi follower a non lasciare mai che “la propria malattia vi identifichi”.

Bianca Balti sull’amore con Alessandro Cutrera: “Non penso di essere mai stata così felice”

Insomma, nel pieno del dolore e delle difficoltà, Bianca Balti è riuscita a trovare un raggio di sole nel buio della malattia e lo dimostrano gli sgargianti sorrisi sfoggiati a Milano tra un bacio e l’altro dopo la colazione del locale alla moda Biancolatte; ma anche – e forse ancora di più – le parole che solo qualche settimane fa la modella ha pronunciato ai microfoni delle Iene, sostenendo che “penso di non essere mai stata così felice nella mia vita” sottolineando che “anche se non andasse bene sono felice” perché “quando hai l’amore dei tuoi cari” hai trovato il vero “senso della vita”.