BIANCA BALTI TORNA A PARLARE DELLA VIOLENZA SUBITA

Tra i temi affrontati da Bianca Balti nell’intervista a Le Iene c’è anche quello delle molestie e dello stupro di cui è stata vittima, vicende che hanno fortemente inciso. Nel primo caso, aveva 14 anni ed emerse in lei un senso di ribellione tale da farle sentire di essere diventata una cattiva ragazza.

Per quanto riguarda lo stupro, ha rimarcato il fatto che l’abbiano rimproverata “di averne parlato con leggerezza“, eppure ha aspettato due decenni per farlo. Comunque, ha spiegato di aver impiegato dei mesi alla ricerca del ragazzo che l’aveva violentata durante un rave, quindi si è recata in diversi perché voleva la conferma che quello che era successo non fosse accaduto davvero.

Le rivelazioni risalgono all’anno scorso, quando a Belve Bianca Balti raccontò i due episodi. Il primo avvenne durante una festa, in cui bevve quasi una bottiglia di limoncello, ubriacandosi. Non ha un ricordo chiaro di cosa successe, ma ricorda le pressioni di quel ragazzo e le mani di lui addosso, circostanze che sono riemerse tra i suoi ricordi di recente, come se all’epoca avesse voluto rimuovere quell’esperienza.

DALLE MOLESTIE ALLO STUPRO: IL RACCONTO DI BIANCA BALTI

Non era lucida anche quando Bianca Balti fu stuprata da un ragazzo che non ha mai denunciato, ma che invece ha a lungo cercato nella speranza di avere gli elementi per convincersi che non aveva subito una violenza. Lo ritrovò dopo anni, quando lei era già una top model, mentre lui era reduce da un Sert. Da Francesca Fagnani raccontò che le fece piacere vederlo, in quanto sentiva il bisogno di normalizzare quell’esperienza, che però resta uno stupro.

Fu la prima volta che ne parlò pubblicamente, non ne aveva fatto parola con nessuno per anni, anche con la sua famiglia. Sentiva di non poterlo fare neppure con sua madre e che sarebbe stata rimproverata. Si convinse di ciò, pur non avendo la certezza che sarebbe andata così. Le sue rivelazioni suscitarono reazioni diverse, anche critiche, come poi è emerso dalle anticipazioni de Le Iene, che manderà in onda l’intervista integrale a Bianca Balti nella puntata di oggi.