Bianca Balti, foto nuda dopo mastectomia/ Instagram: top model mostra cicatrici

Bianca Balti ha pubblicato alcune sue foto nuda sul suo profilo Instagram. Si tratta, nello specifico, di una serie di immagini che la mostrano senza veli sul letto, di profilo, con la mano sinistra che copre il seno destro e con, in evidenza, una delle cicatrici della doppia mastectomia preventiva alla quale la top model ha deciso di sottoporsi lo scorso 8 dicembre presso il Providence Saint Joseph Medical Center, in California, dopo essere venuta a conoscenza di un’evidenza scientifica relativa alla propria salute. Bianca Balti ha infatti la mutazione genetica BRCA1, che accresce esponenzialmente il rischio di sviluppare un tumore al seno e/o alle ovaie.

Così, nelle scorse settimane, la top model 38enne ha parlato sui social media della sua scelta (“Amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla”), augurandosi contestualmente che le sue figli possano trovare in lei “la forza di agire”, qualora un giorno anche loro dovessero incappare nella stessa diagnosi della mamma, senza celare la paura del dolore e lo sconforto.

BIANCA BALTI NUDA SU INSTAGRAM DOPO LA MASTECTOMIA: LE FOTO E LE CICATRICI

Peraltro, nei giorni scorsi Bianca Balti ha tenuto costantemente aggiornati i suoi follower, pubblicando una serie di storie e scrivendo, dopo la mastectomia: “I’m goooood! L’operazione è andata bene, avevo un bel dolorino quando mi sono svegliata, mi hanno dato delle robe per il dolore e adesso sono in camera mia. Ho anche la televisione e ho anche un crocifisso. Ragazzi, niente, vi volevo solo dare un update, sono molto felice… e basta”.

Poco prima di essere operata, invece, Bianca Balti aveva postato le istantanee di una sua copertina di “Playboy” (“Un’ode alle mie t*tte, che mi hanno donato un sacco di soddisfazioni e sono sicura continueranno a farlo”) e uno scatto mentre entrava in sala operatoria, con il seguente messaggio: “Prontissima a ridurre del 95% il mio rischio di contrarre un tumore al seno”. E da questo 1 gennaio 2023, per la top model si apre un nuovo capitolo, come ha lei stesso scritto nella didascalia di accompagnamento alle foto: “New Year, New Me”. “Nuovo Anno, Nuova Me”.

