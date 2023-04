Bianca Berlinguer, messaggio in diretta tv a Giletti/ “Spero di rivederlo presto”

Nel corso della puntata di ieri sera di Cartabianca, noto talk show di politica e attualità in onda il martedì su Rai Tre e condotto da Bianca Berlinguer, la presentatrice ha speso qualche parola in merito alla questione Non è l’Arena, programma di La7 condotto da Massimo Giletti, chiuso da un giorno all’altro. Bianca Berlinguer ha teso la mano al conduttore del settimo canale spiegando in diretta televisiva: “Permettetemi di mandare un saluto a Massimo Giletti: sapete che la sua trasmissione Non è l’Arena è stata chiusa da un giorno all’altro”.

E ancora: “Giletti, oltre a essere un collega, è anche un amico di Cartabianca: l’anno scorso abbiamo avuto molte polemiche per la presenza del professor Orsini e Giletti si è sempre schierato a favore di questa trasmissione, il professor Orsini fra l’altro tornerà la prossima settimana ad essere con noi (l’esperto di geopolitica è assente da Cartabianca da due settimane ndr)“.

BIANCA BERLINGUER E IL MESSAGGIO IN DIRETTA TV A MASSIMO GILETTI

Bianca Berlinguer ha spiegato di non conoscere le ragioni della chiusura del programma di Massimo Giletti, ma si è augurata di rivedere il prima possibile l’ex conduttore di casa Rai: “Non conosco le ragioni di quella sospensione – le parole della presentatrice – tantomeno i retroscena legati al tema su cui aveva costruito le sue ultime puntate, quelle della lotta contro la mafia, però so che ha sempre fatto il mestiere di giornalista con dibattiti, polemiche, inchieste, interviste e spero di vederlo, anzi speriamo tutti noi di Cartabianca di poterlo rivederlo in onda il prima possibile”.

Come fa notare TvBlog, sono pochi i giornalisti che hanno solidarizzato nei confronti di Giletti per la chiusura di Non è l’Arena, e fra questi si ricordano Francesca Fagnani, che ha espresso il proprio punto di vista attraverso La Stampa, quindi il compagno Enrico Mentana, che proprio alla chiusura di Non è l’Arena dediceràuno speciale del Tg La7 domenica sera.











