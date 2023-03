Mauro Corona e Bianca Berlinguer, siparietto piccante in tv/ “Vuoi vedere più giù?”

Nella puntata di ieri sera di Cartabianca, consueto talk condotto da Bianca Berlinguer in onda tutti i martedì sera su Rai Tre, si è verificato un simpatico siparietto fra Mauro Corona, ospite fisso dello show, e la conduttrice. Come sempre lo scrittore, artista e montanaro si è presentato in collegamento a inizio sera, e la padrona di casa lo ha incalzato sottolineando una cosa che le era stata fatta notare negli scorsi giorni dai telespettatori: “Ma ce li ha quei buchetti sulla maglia che aveva l’altra volta? Non ce li ha? Uno è per mettere il microfono, ma l’altra volta ne aveva più di uno”.

Al che Mauro Corona ha replicato dicendo: “Ho cambiato maglietta”. Ma Bianca Berlingue ha ribattuto subito dopo: “No perché ogni tanto mi scrivono: ‘perché ha quei buchi nella maglietta?’. Avevo detto che glielo avrei chiesto”. A quel punto lo scambio di battute si è fatto più piccante, visto che Mauro Corona si è rivolto così alla Bianchina col sorriso sulla bocca: “Come mai quei buchi? Non lo so, vuole vedere più in giù?”.

MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER: “NON MI INTERESSA GRAZIE”

La Berlinguer ha risposto in maniera altrettanto divertita: “No grazie più in giù non mi interessa vedere. Non mi faccia dire cose che non voglio dire, meglio stare zitti che qua non si sa mai”.

Il riferimento è stato probabilmente a quanto accaduto alla collega Lucia Annunziata, che è finita sul web e i social per via dell’espressione “caz*o”, proferita durante l’intervista alla ministra Roccella di domenica scorsa: “Appena si dice una parola fuori luogo – ha commentato ancora la Berlinguer – comincia subito la contestazione. Se uno sbaglia e dice una cosa che gli può uscire durante una trasmissione televisiva, vabbè pazienza, non è che sarà un reato così grave, soprattutto se poi chiede subito scusa”. Poi l’intervista è proseguita su altri argomenti.

