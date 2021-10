Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Ballando con le Stelle/ Una nuova esibizione sexy?

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale: sexy esordio a Ballando con le stelle per la bella figlia di Paul

Una delle coppie più effervescenti che ha inaugurato la pista da ballo del programma “Ballando con le stelle” durante la prima puntata è stata quella composta da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Il cognome della bellissima modella Bianca è già conosciuto da tanti spettatori italiani grazie al padre Paul Gascoigne, conosciuto per aver giocato nel Lazio e aver partecipato all’Isola dei Famosi. Ma Bianca Gascoigne oltre ad essere una seguitissima influencer è diventata anche una celebrity della televisione inglese per aver partecipato al programma “Celebrity Big Brother 19” nel 2017 e per aver vinto lo show “Love Island”. Bianca ha intrapreso l’avventura di Ballando con le stelle accompagnata dal ballerino professionista Simone Di Pasquale. Veterano dello show “Ballando con le stelle“, Simone è conosciuto per essere stato ospite di numerosi programmi tv, tra cui “Don Matteo”e “il treno dei desideri”. Durante un’intervista il maestro di danza ha annunciato che questa sarà la sua ultima edizione a “Ballando con le stelle”, affermando che data l’età (43 anni) non si sente più a suo agio a ballare su un palcoscenico, ma ha confermato di voler continuare a lavorare con la conduttrice Milly Carlucci a trasmissioni e progetti diversi da ballando con le stelle.

La coppia ha eseguito un formidabile charleston sulle note di un fantastico remix dei singoli”Single Lady” di Beyoncé e “Umbrella” di Rihanna. Per quanto riguarda il look, la coppia è perfettamente bilanciata: Simone indossa un completo dall’elegante semplicità, mentre Bianca indossa un set di gonna e top a frange, che esalano i movimenti e rimandano alle originali frange del charleston. La performance, anche se non perfetta, ha ricevuto molti giudizi positivi, grazie all’elettricità e l’energia che i due ballerini hanno trasmesso.

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, i giudici la promuovono?

A inaugurare la serie di giudizi su Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale è stata Carolyn Smith che si è congratulata con la propria compatriota esordendo con un “that was absolutely amazing“, congratulandosi soprattutto per il ritmo e il passo della coppia. Il secondo a commentare l’esibizione è stato Fabio Canino, che ha commentato principalmente l’accompagnamento musicale. Segue il commento di Ivan Zazzaroni, che fa un confronto tra il padre di Bianca, Paul Gascoigne e la ballerina stessa, affermando che come ha adorato il padre sta iniziando anche ad amare la figlia. Conclude affermando che Bianca si trova in testa rispetto agli altri. La valutazione di Selvaggia Lucarelli si ricollega al commento di Zazzaroni, facendo notare a Bianca la vicinanza tra lo studio e lo stadio,dove da poco si è tenuta una partita che ha visto il Lazio vincere. Secondo la Lucarelli questo è un buon segno per Bianca,le porterà fortuna. L’ultimo giudice a commentare la performance è Guillermo Mariotto che con un semplice “I love you” riassume tutto il suo apprezzamento per la coppia.

Arrivati al momento della votazione Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli votano 7, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni valutano la performance da 8 ed infine Guillermo Mariotto regala alla coppia un 10, per un totale di 40 punti. I commenti sul web presentano toni entusiasti, soprattutto per Bianca. Gli spettatori adorano il suo atteggiamento, e il modo in cui ha ballato. Inoltre il pubblico nelle scorse edizioni lamentava che Simone Di Pasquale non avesse avuto modo di esibire il proprio animo giovanile e la propria grinta a causa dell’età delle sue compagne di ballo, mentre con Bianca ha modo di sperimentare con balli più vivaci, energici e simpatici.



