Kris Boyson, fidanzato Bianca Gascoigne?/ Un grande amore e poi…

Bianca Gascoigne ha un fidanzato? Si vocifera che la figlia di Paul Gascoigne concorrente di Ballando con le Stelle 2021 sia felicemente impegnata con Kris Boyson, personal trainer molto conosciuto che ha spinto la bella modella ed influencer ad appassionarsi al mondo del fitness. Una relazione importante quella nata tra i due, anche se da tempo si parla di una possibile rottura tra i due. E’ davvero finita tra Bianca e Kris? Non è chiaro, visto che la figlia di Paul Gascoigne non è molto incline a parlare della sua vita privata pur avendo partecipato a diversi reality show.

Ornella Boccafoschi è diventata mamma/"Federico è nato in anticipo"

Voci di corridoio però parlano di una storia giunta al capolinea dopo circa un anno d’amore, anche i due sarebbero in ottimi rapporti visto che hanno avviato anche della attività in comune inerenti all’ambito sport e fitness.

Bianca Gascoigne sta ancora col fidanzato Kris Boyson?

Bianca Gascoigne è fidanzata oppure no? Al momento da parte nè della figlia di Paul Gascoigne nè tantomeno da parte del presunto fidanzato Kris Boyson ci sono state comunicazioni. Una cosa è certa: la modella ed influencer è prontissima per la sua nuova avventura televisiva visto che sarà concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Dopo aver partecipato al reality show Love Island dove è stata vincitrice, Bianca è stata concorrente al Celebrity Big Brother 19 nel 2017. Successivamente si è messa in gioco come cantante nel programma “The X Factor” in Inghilterra presentandosi con un brano di Mary J. Blige.

Chi è Alvise Rigo/ Dal rugby a Ballando con le Stelle: carriera e vita privata

Per quanto concerne la vita privata, la bella Bianca in passato è stata innamorata di Stephen Martorana e poi di Dan Belton che ha rivelato dettagli molto intimi e piccanti sulla loro relazione. Successivamente Bianca si è fidanzata con il personal trainer Kris Boyson, ma al momento c’è chi dice sia single e chi invece che è ancora impegnata. Chissà che lo riveli proprio la figlia del Gazza nel suo percorso televisivo a Ballando!

LEGGI ANCHE:

Laura Freddi e Francesca Falomo, ex e fidanzata Fabio Galante/ Spunta pure Del Santo

© RIPRODUZIONE RISERVATA