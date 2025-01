Bianca Guaccero, chi è: una carriera cominciata da giovanissima

Nata a Bitonto nel 1981, Bianca Guaccero ha cominciato a calcare i palchi di moda fin da bambina, con il comico Uccio De Santis. Dopo la vittoria a Miss Teenager nel 1995, sono arrivate le prime apparizioni televisive, mentre il debutto al cinema è arrivato nel 1999 con il film Terra bruciata di Fabio Segatori, mentre l’anno seguente ha recitato in Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini. Da quel momento sono arrivati una serie di film e fiction di successo, come Capri, dove l’attrice ha recitato dal 2006 al 2010, ricoprendo i panni di Carolina.

Nel 2008 è arrivato anche il Festival di Sanremo, al fianco di Pippo Baudo e Pietro Chiambretti, mentre negli anni a seguire non sono mancati anche i musical e i successi da cantante. Una figura poliedrica la sua, che l’ha portata anche a teatro, protagonista di varie opere, nonché partecipante di diversi programmi televisivi come Tale e quale show, Battiti live e Il cantante mascherato. Nel 2024 è poi arrivato Ballando con le Stelle, dove ha vinto in coppia con Giovanni Pernice, suo ballerino con il quale nel corso del programma è scoppiato anche l’amore. A lungo, invece, ha condotto il programma Detto Fatto. Una carriera di successo, dunque, per Bianca Guaccero che rappresenta un’artista poliedrica, una vera eccezione sul panorama artistico.

Bianca Guaccero, chi è: “Ho sofferto di attacchi di panico”

Nonostante il grande successo che ha sempre avuto, Bianca Guaccero ha sofferto, in passato, di attacchi di panico. Durante l’adolescenza sono sopraggiunti i problemi: “Quando avevo quattordici anni soffrivo di attacchi di panico e se qualcuno ne avesse parlato, se non ci fossero stati dei tabù forse non mi sarei sentita fuori dal mondo”. L’attrice ha rivelato: “Nei periodi di crisi ho trovato e scoperto tante cose belle, sia legate alla vita che all’animo umano”.