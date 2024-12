Bianca Guaccero sarà una delle protagoniste della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma che andrà in onda sabato 28 Dicembre. La neo vincitrice di Ballando con le Stelle racconterà del suo percorso durante la trasmissione e alcuni aneddoti riguardo la sua vita privata. Andiamo a vedere chi è Bianca Guaccero.

Bianca Guaccero è una modella, conduttrice ed attrice nata a Bitonto, in Puglia, il 15 Gennaio 1981. Bianca debutta giovanissima nel mondo dello spettacolo partecipando allo Zecchino d’Oro e poi la vediamo giovanissima partecipare – iscritta dalla madre – ad alcuni concorsi di bellezza, compreso Miss Italia. Nel 1999 Bianca debutta a 18 anni nel mondo del cinema.

In questi anni farà diversi film e serie tv e debutterà anche nel mondo della musica (non tutti lo ricordano) insieme a Fabrizio Moro. Dopo i film diventa la conduttrice di Detto Fatto trasmissione che conduce per circa 5 anni alla Rai e partecipa come concorrente a Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show Sanremo. Negli ultimi mesi Bianca Guaccero è stata tra le protagoniste assolute della trasmissione Ballando con le Stelle.

Abbiamo visto emozionati la storia d’amore nata a Ballando con le Stelle tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, suo partner ballerino nel corso del programma. Bianca ha vinto il programma pochi giorni fa e intanto fa coppia fissa con Giovanni, i due ora stanno insieme ufficialmente. Il pubblico è andato letteralmente in visibilio per la coppia che sembrano davvero più innamorati che mai.

Nel corso della sua carriera Bianca ha avuto un flirt con Nicola Ventola, rimasto poi suo amico, e un matrimonio alle spalle con il regista Dario Acocella; da questo matrimonio è nata Alice, la figlia di 10 anni della showgirl. I due si sono ufficialmente separati nel 2017, e poi dopo alcuni gossip riguardo presunte love story Bianca ha trovato la felicità con Giovanni Pernice. Ballando con le Stelle ha riportato in auge Bianca Guaccero, tornato nuovamente sulla scena del mondo della tv.

Nelle ultime ore Bianca Guaccero è stata annunciata come presentatrice del Primafestival, la fase preserale che anticiperà il Festival di Sanremo nelle cinque serate che si terranno all’Ariston. Sempre nel 2025 Bianca Guaccero condurrà insieme a Nek il talent show ‘Dalla strada al palco’.