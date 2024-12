Dario Acocella è l’ex marito di Bianca Guaccero, attrice, modella e showgirl che sarà ospite nella trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma in onda sabato 28 Dicembre 2024. I due hanno un matrimonio alle spalle e Dario è il padre di Alice che è nata nel 2014 e che ora ha 10 anni. Ma andiamo a vedere meglio chi è Dario Acocella.

Dario Acocella è un regista romano nato il 12 Febbraio 1979. I due si sono sposati nel 2013 e si sono separati nel 2017. I due si sono conosciuti sul set della Fiction Capri 3, Bianca era un’attrice e l’uomo era il regista del film. Le cose non sono andate in maniera positiva e dopo alcuni rumors sono arrivati alla rottura definitiva della coppia.

Sette anni d’amore e una figlia e l’uomo raccontò su Facebook qualche anno fa come è finita la loro storia: “Il silenzio ha generato ambiguità e sono infastidito. La relazione con la mia ormai ex moglie Bianca è terminata ad Aprile e dunque non siamo in crisi, non c’è nessun momento difficile”. L’uomo ha raccontato che la loro storia era finita da sei mesi, senza svelare il motivo ma hanno mantenuto privacy e i rapporti per il bene della figlia Alice.

Dario Acocella e l’addio all’ex moglie Bianca Guaccero

Si era parlato anche di presunti tradimenti, ma la coppia non ha mai commentato questi rumors e anzi talvolta sono apparsi anche infastiditi da questi rumors che li circondava. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair la donna ha spiegato: “Il grande spartiacque che ha cambiato la mia vita è stato il divorzio dal mio ex marito”, Bianca ha raccontato che questo ha cambiato molto e ora la sua nuova famiglia era generata da lei e sua figlia Alice.

Bianca ha raccontato: “La separazione è uno tsunami che ti arriva addosso e scombussola tutto”, raccontando che si è dovuta dividere tra lavoro e la figlia visto che ha divorziato quando aveva solo 3 anni”. Parlando nel corso di un’intervista del lontano 2018 Bianca Guaccero ha raccontato senza peli sulla lingua:

“Quando un rapporto dura molti anni si cresce, si cambia e può succedere che due persone che – invece di crescere insieme – si allontanino fino a raggiungere una distanza incolmabile”. Insomma la coppia ha raccontato che non è colpa di nessuno questo divorzio ma semplicemente le parti hanno preso delle strade totalmente differenti.