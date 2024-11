Bianca Guaccero è una delle concorrenti della trasmissione tv Ballando con le Stelle, programma che vede la conduzione di Milly Carlucci e che va in scena ogni sabato. L’attrice e conduttrice sarà presente – come ormai da copione – nella puntata di sabato 23 Novembre 2024. Andiamo a conoscere meglio Bianca e vedere lei chi è.

Bianca Guaccero nasce a Bitonto il 15 Gennaio 1981 e fin da piccola Bianca mostra le proprie abilità e da piccola Bianca partecipa allo Zecchino d’Oro e la madre la iscrive a diversi vari concorsi nazionali. Da giovane Bianca viene chiamata a La Ruota della Fortuna con Mike Buongiorno ma Bianca rifiuta e decide di dedicarsi alla recitazione. Nel 1999 debutta nel film Terra Bruciata e poi Faccia di Picasso nel 2000.

Nel 2010 Bianca ottiene successo con la serie Capri e tanti prodotti italiani in tv, poi nel 2008 conduce il Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo. Per anni Bianca ha lavorato in numerose serie e miniserie tv, tra le altre cose la donna duetta a Battiti Live con Fabrizio Moro. Nel 2017 tornerà alla fiction Sotto Copertura ma allo stesso tempo lavora anche su varie conduzioni Rai.

Bianca Guaccero, il lavoro e la vita privata

Bianca Guaccero conduce per anni Detto Fatto che chiude nel 2022 direttamente. Partecipa alla miniserie Fino all’Ultimo Battito, partecipa allo show Il Cantante Mascherato ed ora è una del cast di Ballando con le Stelle. Per quel che riguarda la vita privata Bianca Guaccero ha avuto da giovanissima una storia con l’ex calciatore Nicola Ventola, i due sono poi rimasti in buoni rapporti e recentemente si era parlato anche di un ritorno di fiamma, poi smentito.

Nel 2013 ha sposato Dario Acocella e i due si separano nel 2017. Nel loro matrimonio nasce la piccola Alice, ragazza che nasce quando ha 10 anni. Nelle ultime settimane la donna ha confermato l’inizio della storia con Giovanni Pernice, maestro e ballerino che danza con lei nella trasmissione Ballando con le Stelle.

I due appaiono molto uniti e Bianca ha raccontato il loro rapporto nella trasmissione Storie di donne al Bivio: “Avevo messo una sorta di pietra sul cuore e avevo difficoltà a credere nell’amore. Quando ho incontrato Giovanni mi sono sentita subito a casa”, recentemente anche la madre della donna ha avuto belle parole per Giovanni Pernice ed è apparso molto felice di questa nuova coppia.