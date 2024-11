Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono una delle coppie protagoniste della trasmissione Ballando con le Stelle, programma che va in onda ogni sabato sera (in prima serata) e che vede la conduzione, ormai davvero storica, di Milly Carlucci. E’ stata finora una delle coppie che più ha entusiasmato il pubblico e la giuria durante la trasmissione.

Chi è Alan Friedman? "Sono cronicamente obeso"/ "Spesso chi non mi ama mi prende in giro"

Una coppia che ha destato grande curiosità perchè oltre ad essere grandi ballerini i due hanno anche un’intesa fuori dalla pista e adesso hanno intrapreso anche una relazione d’amore. Bianca e Giovanni sono tra i favoriti alla vittoria finale e anche nel boogie dell’ultima puntata i due hanno avuto tantissimi elogi. Ecco alcune parole arrivate dalla giuria:

Chi è Samuele Peron a Ballando con le Stelle/ Dal bullismo alla carriera polivalente, poi 'quel tradimento'

“Cosa possiamo dire? Una coreografia eccellente, difficile e molto veloce. Mi piace tantissimo la precisione e i sincro tra i due, era tutto perfetto e in linea”. Poi Fabio prosegue: “Giovanni è abile a lavorare da solo e quindi è stato molto generoso”. Ivan Zazzaroni ha poi affermato: “Questo boogie è stato il più bello mai fatto a Ballando con le Stelle“, una sentenza piuttosto netta.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, le ultime sulle loro chance a Ballando con le Stelle

Fin dalle prime puntate i due hanno molto impressionato, Giovanni è un ballerino di fama internazionale, Bianca è molto brava ed i due lavorano molto bene e sono sincronizzati. Tra la giuria anche Mariotto ha applaudito: “Solo oggi ho capito che era Giovanni Pernice” e ha poi elogiato il fisico e la forma di Giovanni Pernice. Dopo aver scherzato Mariotto parla affermando: “E’ stato un balletto efficace, meraviglioso e do ragione agli altri. E’ stata una prova perfetta, basta”, ha chiuso scherzando.

Francesco De Gregori, chi è il cantante romano/ Il matrimonio felice con Francesca Gobbi e i figli

L’unica che forse ha dato una nota stonata è Selvaggia Lucarelli che ha chiuso: “Prendete tutti i voti della giuria con la dovuta calma, l’esecuzione è stata perfetta, ma allo stesso tempo va detto che manca creatività, è una roba noiosa che abbiamo visto e rivisto una miriade di volte qui a Ballando con le Stelle”; le parole della giornalista hanno comunque creato molto scalpore e dibattito, anche sui social e ognuno aveva il proprio pensiero.

Nonostante queste parole ormai la coppia composta da Bianca e Giovanni viene vista da tutti come la principale favorita per la vittoria finale e già sabato vedremo cosa ci riserveranno e se attueranno qualche nuovo ballo per stupire tutti e togliere l’ultima crepa riguardo la critica per mancanza di creatività.