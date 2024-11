Bianca Guaccero e Giovanni Pernice durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle 2024 sono tornati ad illuminare la pista da ballo con un’ottima performance dii Showdance ispirata al film “La La Land”. Carolyn Smith è senza parole: “veramente top, bravissimi. Uno spettacolo”. Anche Fabio Canino può solo che sottolineare la bravura della coppia: “non ci diciamo niente, La La Land è un film bellissimo. Devo dire che è un omaggio al musical eccezionale, avete fatto un omaggio grandissimo”. Chapeau anche da Ivan Zazzaroni: “è stata meravigliosa, non l’ho mai detto ma la band è stata incredibile. E’ stato un momento di perfezione assoluta, non so più che cosa dire”.

Poi è la volta di Selvaggia Lucarelli che li giudica assolutamente bravi, ma sempre uguali: “c’è una tale perfezione che alle volte risulta quasi fredda perchè uno dice qual è il pelo nell’uovo, l’imperfezione, la crepa che si può trovare in questi due. Se qui dentro se c’è una scala di bravura a cui guardiamo tutti è la scala Guaccero e ti devi sentire lusingata. Chi ti vede ballare e soprattuto in me, qui torniamo alle comparazioni, da una parte c’è la sicurezza della mesteriante e dall’altra c’è il divertimento della neofita. Guardo queste due realtà e dico ‘beh preferisco quelli senza macchia o con la macchiolina che mi divertono di più’”. Il solito show, stupendo, meraviglioso”. Anche Guillermo Mariotto commenta critico: “l’avete fatto perfetto. Va bene, grazie!”.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice troppo bravi per Ballando con le Stelle 2024?

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono tra i migliori concorrenti di Ballando con le Stelle 2024 e sin dalla prima puntata hanno dimostrato il loro innegabile talento nel ballo. La conduttrice ha regalato prove di ballo da vera ballerina, ma nelle ultime settimane la giuria ha cominciato a lamentare una bravura tale da renderla quasi penalizzata. Sui social c’è stata una vera e propria insurrezione a favore della coppia. ” È un paradosso a #BallandoConLeStelle si penalizza perché i migliori annoiano” – scrive un utente su X, mentre un altro coglie l’occasione per criticare il giudizio di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: “sono ‘espressione palese di un Paese che schifa la meritocrazia e si gonfiano di aria che esce dalla bocca sotto forma di castronerie. Mi chiedo dove sta la loro grande utilità nella società. Due gonfiati di ego smisurato Bianca e Giovanni mitici

Ma non è giusto sono bravissimi perché penalizzarli sempre? E dai, meritavano anche loro tutti 10 come si fa a trattarli così? Sono stati perfetti..”.

Tantissimi i commenti a favore della coppia e c’è chi in vista della finale di dicembre spera possano vincere loro: “stupendi! Non ho mai avuto grande simpatia x la Guaccero xkè la trovavo forzata, non spontanea, ma Ballando le sta facendo di un bene!! È BRAVISSIMA!! Spero vinca lei Ballando quest’anno!” e chi precisa “Semplicemente perfetti. Bianca anche meglio di Giovanni…grande livello!!!”. Che dire: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice potranno pure non avere il lasciapassare di una parte della giuria, ma hanno già vinto nel cuore del pubblico!