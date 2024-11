Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, polemiche con Mariotto e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2024

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si confermano la coppia da battere a Ballando con le stelle 2024, almeno per metà della giuria. Sicuramente non per Guillermo Mariotto, che torna a sminuire la bravura della coppia che porta in pista performance di volta in volta perfette. Per Mariotto, infatti, la loro performance è ‘noisa’, mentre per Selvaggia Lucarelli i due sono sì bionici ma senza anima. Commento quest’ultimo che indispettisce Bianca Guaccero, che nel filmato che anticipa la nuova performance replica: “Io faccio questo lavoro per cercare di esprimere quello che sono. Non sono una macchina senza anima, perché la metto in qualsiasi cosa faccio.”

Bianca Guaccero e la malattia di papà Ettore: "Convinta che sarebbe morto"/ "Detto cose mai dette"

Lucarelli però è pronta a risponderle subito dopo la loro performance, questa volta sulle note di La La Land: “Ho visto la clip, non è che vi dobbiate lamentare se uno vi dice che siete bionici, non è un’offesa che c’è una perfezione tale che sembrate freddi. Tu devi sentirti lusingata che ti si dica che sei perfetta.” Bianca, però, sottolinea quanto per lei sia più importante l’emozione che i passi.

Fidanzato Bianca Guaccero: sta insieme a Giovanni Pernice?/ Non solo conferme arriva l'approvazione ufficiale

Mariotto contro Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, fischi del pubblico!

Concordano con lei Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, che hanno trovato la performance ottima, motivo per il quale il loro voto è un 10. Non è però d’accordo Guillermo Mariotto, che vota il ballo con un 8 che inizialmente era un 7 e un commento annoiato: “L’avete fatto perfetto, ok, come dice Carolyn…” Per lui un fiume di fischi e urla del pubblico in studio, in totale disaccordo col voto e giudizio.