Bianca Guaccero e Giovanni Pernice durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024 si sono esibiti in un paso doble sulle note di “Smells like teen spirit” dividendo la giuria. Intanto tra i due sembra essere scattata una simpatia con la conduttrice che racconta: “mi ha portato a Londra e così l’ho portato nel mio paese, dalla mia famiglia e dai miei amici. Ho voluto portarlo perchè ci stiamo unendo e si intensificano i rapporti e ci tenevo a fargli capire chi sono facendogli conoscere il mondo dove sono cresciuta”. “E’ andato alla grande, si mangia benissimo in Puglia, è stato fantastico” – commenta il ballerino professionista.

Si passa ai giudizi: Ivan Zazzaroni “è stato perfetto, ma l’altra volta c’era un quid in più che probabilmente ha creato un parametro”, mentre Fabio Canino commenta “il potere delle orecchiette ha funzionato”.

Carolyn Smith: “molto bella la coreografia, trovo molto interessante la resistenza muscolare, l’attitudine era molto bella insieme”.

Il paso doble di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle 2024 non ha entusiasmato particolarmente la giuria con Selvaggia Lucarelli che ha detto: “credo che ci sia un problema che si pone dalla prima puntata: siete bionici, post umani, siete robot, non sbagliate niente. Bianca è impeccabile e si pone un problema: non c’è un percorso, ma una galleria meravigliosa di esibizioni perfette. Tutto stupendo e meraviglioso”. Infine arriva il commento al vetriolo di Guillermo Mariotto: “Giovanni Pernice l’abbiamo portato da Londra per portarci questi passi double vecchi come il cucù? E’ vecchio e noioso, non mi piace”. Il ballerino ha replicato: “Lei non sa cosa ho fatto nel passato e fare un’offesa del genere è sgradevole, ma rispetti”. Sui social è un plebiscito di consensi per la coppia e tantissimi contro Mariotto: “l’unica cosa vecchia da mandare in pensione è proprio #mariotto è veramente senza senso e non è nemmeno simpatico”.

Non solo, c’è chi si chiede come mai Milly Carlucci non abbia detto nulla durante il commento di Mariotto verso il ballerino professionista. Intanto sui social tutti sono coesi verso la coppia giudicata a furor di popolo la migliore di Ballando. “Bellissimi, bravi…Sono stati perfetti” – scrive un utente, mentre un altro precisa – “due professionisti spettacolari! Chi dice il contrario non capisce niente di danza!”. A quando la vittoria?