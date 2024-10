Bianca Guaccero e Giovanni Pernice durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024 convincono pubblico e giuria con una salsa travolgente e passionale. Dopo la vittoria della prima puntata, la coppia si candita tra i vincitori annunciati di questa diciannovesima edizione del dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Anche la seconda puntata ha visto Bianca Guaccero e Giovanni Pernice esibirsi con una performance di ballo che messo d’accordo davvero tutti! A cominciare dalla giuria con la presidente Carolyn Smith che ha commentato “bravissima, questa è una performance che qualche volta vediamo in finale” per poi sottolineare la crescita e la bravura della coppia. Ivan Zazzaroni ha avuto la pelle d’oca e senza girarci troppo intorno dice : “hai fatto una roba pazzesca. Non hai sbagliato niente, coreografia meravigliosa”.

Fabio Canino si complimenta con il maestro di ballo Giovanni Pernice che ha portato in scena una coreografia naturale, ma studiata in ogni singolo passo. Bianca Guaccero è visibilmente emozionata, ma ci tiene a fare una precisione: “dicono che io sappia già ballare, per me è un complimento ma è sicuramente sminuente rispetto al lavoro che lui mi fa fare tutti i giorni”.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle 2024: boom di voti in giuria e dai social

La coppia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sarà la vincitrice di Ballando con le Stelle 2024? I presupposti ci sono tutti considerando che le loro prove da ballo sono tra le più belle ed acclamate da pubblico e giuria. Anche Selvaggia Lucarelli si complimenta e lancia una previsione: “darete del filo da torcere al campione seriale, non siete gli unici vincitori papabili, quest’anno la gara è molto interessante. Mi è piaciuto che Bianca ci ha raccontato qualcosa di sé”. Il voto della giuria è di 48 punti, il più alto della serata che piazza la coppia al primo posto della classifica finale.

Dopo il voto unanime della giuria di Ballando con le Stelle 2024, anche il publico dei social si è complimentato per la straordinaria esibizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Semplicemente spaziali e anche una coppia molto, ma molto bella” – scrive un utente, mentre un altro precisa – “splendida e bravissima. Spero inizino a darle più spazio in TV con programmi che sappiano valorizzarla”. Poi c’è chi già pensa alla finale: “I migliori!!! Meritano la coppa é inutile che puntate sulle altre coppie loro se lo meritano più di altri e siamo solo alla seconda puntata”. Immancabili le critiche: “ma perché far gareggiare una che già sa ballare? Non è allo stesso livello degli altri e non è corretto” – scrive un utente, mentre un altro non può che sottolineare la bravura di Bianca Guaccero che però gli risulta antipatica insieme al suo prof di ballo “troppo convinto”.