Bianca Guaccero/ “Insulti? Rispondo con ironia, Cat calling? Non si deve esagerare”

La bella e brava Bianca Guaccero è stata ospite ieri sera negli studi del programma di Rai Uno, “In barba a tutto”, condotto da Luca Barbareschi. Le prime parole sono per il body shaming, dopo che la stessa conduttrice di casa Rai è stata insultata sui social per il poco seno: “Ho vissuto un momento subito dopo il parto, durante l’allattamento, in cui sono dimagrita tantissimo ed ho ricevuto una serie di insulti pesanti – ha raccontato la presentatrice pugliese – ho risposto ‘non ho mai avuto le tette perchè mi chiedete dove sono e dove le avevo lasciate’”.

E ancora: “Sono molto attiva sui social, cerco di rispondere sempre con un po’ di ironia e di auto ironia, c’è troppa ossessione rispetto al corpo e all’aspetto fisico e spesso ci si dimentica che questo fenomeno verso noi donne, che siamo le più colpite dal cyber bullismo (ne parlo spesso in trasmissione, abbiano una rubrica che si chiama Stop haters), è in forte aumento”. Barbareschi ha quindi chiesto a Bianca Guaccero, recentemente colpita dal covid, cosa non le piacesse di se stessa, e lei ha replicato: “Cosa non mi piace di me? Dipende dalle mie giornate, a volte mi sento un po’ più gonfia per via della ritenzione idrica per il ciclo…”.

BIANCA GUACCERO: “PIU’ SICURA SU COSE PSICOLOGICHE CHE FISICHE”

“Mi sento più sicura su cose psicologiche non fisiche – ha proseguito Bianca Guaccero – sulla mia intelligenza? A volte mi sento un po’ in difficoltà”. La presentatrice e attrice ha ricordato l’episodio della voce “sparita” durante il Festival di Sanremo: “A Sanremo mi era andata via la voce il giorno della diretta, il giorno prima avevo la voce perfetta e invece il giorno dopo… Ho dato la voce ai cartoni animati? No, non ho dato la voce ai cartoni, io cerco di dare la voce quando riesco a me stessa e non sempre ci riesco”. Luca Barbareschi le ha poi chiesto cosa ne pensa del fenomeno del Cat calling, ovvero, il rivolgersi alle donne in strada gridando loro parole a volte un po’ pesanti: “Quando un uomo dice ‘abbella’ o fischia? Io credo che non bisogna mai esagerare e sotto questo punto di vista si sta un po’ esagerando. Se è un complimento carino va bene, se diventano pesanti no, dobbiamo preoccuparci comunque quando non ci saranno più i complimenti”.

BIANCA GUACCERO: “HO IN PROGRAMMA DI SCRIVERE UN LIBRO”

Luca Barbareschi ha poi incalzato Bianca Guaccero su Matilde De Angelis che si schiaccia i brufoli in diretta tv: “Credo che sia una forma di rivoluzione intrinseca – ha risposto Bianca Guaccero – uno non ha paura della critica”. Tornando agli insulti via social: “A me hanno scritto ‘fai schifo, vatti a ricoverare’. Già da quel commento ti rendi conto di chi hai di fronte. un conto è una critica costruttiva…”. Bianca ha mai avuto un uomo potente dietro di lei? “Dipende di cosa intendi per potente, uomini con potenza creativa sì. Sono una persona libera, non so chi incontrerò nella mia vita, mi piace essere potente”. Infine si congeda così: “Volevo scrivere un libro sugli uomini, sul corteggiamento, in maniera molto ironica, e si intitolerà ‘Presentami tua madre'”.



