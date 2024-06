Tale e Quale Show 2024: “Alessia Marcuzzi in giuria al posto Loretta Goggi”/ Scelta fatta per Carlo Conti?

Alessia Marcuzzi nella giuria di Tale e Quale Show 2024? “Prende il posto di Loretta Goggi”

Nelle scorse settimane Loretta Goggi ha spiazzato tutti annunciando l’addio alla giuria di Tale e Quale Show e da allora è partito il toto-nomi sulla possibile sostituta della storica giurata. Si è fatto il nome di Simona Ventura, Andrea Delogu, passando addirittura per Lorella Cuccarini e Platinette. Ebbene adesso, invece, sembrerebbe proprio che Carlo Conti ha fatto la sua scelta ed è ricaduta su una nota showgirl: Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi a settembre sarà nella giuria di Tale e Quale Show 2024? Stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog sembra proprio di si. Sul sito, infatti, si legge: “Nelle ultime ore secondo quanto ci risulta, Carlo “avrebbe fatto salire al Quirinale” uno di questi nomi per conferirgli l’incarico di nuova giurata di Tale e quale show 2024. Il nome in questione sarebbe quello di Alessia Marcuzzi, con la quale ha condotto recentemente la cerimonia di consegna dei David di Donatello su Rai1.”

E le novità non sarebbero finite qui. Si tratta sempre di indiscrezioni però il sempre attento sito di TvBlog riporta che Carlo Conti avrebbe pensato non ad uno ma ben a due sostituti di Loretta Goggi. Infatti si legge che oltre Alessia Marcuzzi ci sarà un quarto giudice fisso, si dovrebbe trattare di un uomo ma non è stato reso noto chi. Insomma il conduttore del prossimo Festival di Sanremo è al lavoro per confezionare un’ottima edizione del suo storico show tuttavia sul web il nome di Alessia Marcuzzi in giuria, accanto a Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello ha diviso il web tra coloro che pensano che sia perfetta per questo ruolo e chi invece avrebbe preferito un’imitatrice professionista come Virginia Raffaele e Francesca Manzini. Ed in attesa che il nome della conduttrice venga confermato nella giuria, c’è già la data d’inizio della prossima edizione di Tale e Quale Show, dovrebbe partire il prossimo 27 settembre e nel cast potrebbe esserci un ex volto di Uomini e Donne.











